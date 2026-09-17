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Kenny Barron - Landscape (8719262045071) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Kenny Barron - Landscape (8719262045071) виниловая пластинка

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Kenny Barron - Landscape (8719262045071) виниловая пластинка - фото 1
Kenny Barron - Landscape (8719262045071) виниловая пластинка - фото 2
Kenny Barron - Landscape (8719262045071) виниловая пластинка - фото 3
Kenny Barron - Landscape (8719262045071) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Kenny Barron
Альбом (сингл)
Landscape
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Kenny Barron - Landscape (8719262045071) виниловая пластинка - фото 1
  • Kenny Barron - Landscape (8719262045071) виниловая пластинка - фото 2
  • Kenny Barron - Landscape (8719262045071) виниловая пластинка - фото 3
  • Kenny Barron - Landscape (8719262045071) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 680 руб. 
В наличии
Код товара: 749870
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Kenny Barron - Landscape (8719262045071) виниловая пластинка
3 680 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262045071]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Kenny Barron
Альбом (сингл)
Landscape
Жанр
Jazz
Трек-лист
Hush-A-Bye, Spring Is Here, Kojo No Tsuki, Ringo Oiwake, Calypso, Dear Old Stockholm, Sunset
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Timeless Jazz 50th Anniversary Series
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Kenny Barron - Landscape (8719262045071) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Hush-A-Bye, Spring Is Here, Kojo No Tsuki, Ringo Oiwake, Calypso, Dear Old Stockholm, Sunset

Отзывы о товаре Kenny Barron - Landscape (8719262045071) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262045071]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Kenny Barron
Альбом (сингл)
Landscape
Жанр
Jazz
Трек-лист
Hush-A-Bye, Spring Is Here, Kojo No Tsuki, Ringo Oiwake, Calypso, Dear Old Stockholm, Sunset
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Timeless Jazz 50th Anniversary Series
Страна производитель
Нидерланды
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Hush-A-Bye, Spring Is Here, Kojo No Tsuki, Ringo Oiwake, Calypso, Dear Old Stockholm, Sunset
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Kenny Barron - Landscape (8719262045071) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 3680 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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