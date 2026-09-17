Top.Mail.Ru
Chet Baker - Mr. B (coloured) (8719262044043) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Chet Baker - Mr. B (coloured) (8719262044043) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Chet Baker - Mr. B (coloured) (8719262044043) виниловая пластинка - фото 1
Chet Baker - Mr. B (coloured) (8719262044043) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Chet Baker
Альбом (сингл)
Mr. B
Жанр
Jazz
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
серебристый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Chet Baker - Mr. B (coloured) (8719262044043) виниловая пластинка - фото 1
  • Chet Baker - Mr. B (coloured) (8719262044043) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 680 руб. 
В наличии
Код товара: 749868
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Chet Baker - Mr. B (coloured) (8719262044043) виниловая пластинка
3 680 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262044043]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Chet Baker
Альбом (сингл)
Mr. B
Жанр
Jazz
Трек-лист
DoDance, Ellen And David, Strollin’, In Your Own Sweet Way, Mister B, Beatrice, White Blues, Father X-mas
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
серебристый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Timeless Jazz 50th Anniversary Series
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Chet Baker - Mr. B (coloured) (8719262044043) виниловая пластинка

«Mr. B» — альбом, записанный Четом Бейкером в 1983 году, и считается одним из лучших альбомов артиста в то время. Бейкер исполняет композиции Херби Хэнкока («Dolphin Dance»), Хораса Сильвера («Strollin'») и Дэйва Брубека («In Your Own Sweet Way») и др. Лимитированное издание на серебристом 180 г виниле Песни на альбоме пронизаны грустью, разворачиваются в неторопливом, размеренном темпе. Издание включает два бонус-трека: «White Blues» и «Father X-Mas». В состав группы входят Мишель Грайе (фортепиано) и Рикардо Дель Фра (бас).

Отзывы о товаре Chet Baker - Mr. B (coloured) (8719262044043) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262044043]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Chet Baker
Альбом (сингл)
Mr. B
Жанр
Jazz
Трек-лист
DoDance, Ellen And David, Strollin’, In Your Own Sweet Way, Mister B, Beatrice, White Blues, Father X-mas
Развернуть
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
серебристый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Timeless Jazz 50th Anniversary Series
Страна производитель
Нидерланды
Описание
«Mr. B» — альбом, записанный Четом Бейкером в 1983 году, и считается одним из лучших альбомов артиста в то время. Бейкер исполняет композиции Херби Хэнкока («Dolphin Dance»), Хораса Сильвера («Strollin'») и Дэйва Брубека («In Your Own Sweet Way») и др. Лимитированное издание на серебристом 180 г виниле Песни на альбоме пронизаны грустью, разворачиваются в неторопливом, размеренном темпе. Издание включает два бонус-трека: «White Blues» и «Father X-Mas». В состав группы входят Мишель Грайе (фортепиано) и Рикардо Дель Фра (бас).
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Chet Baker - Mr. B (coloured) (8719262044043) виниловая пластинка - стоимость товара 3680 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...