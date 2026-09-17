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Chet Baker - Chet Is Back! (coloured) (8719262043978) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Chet Baker - Chet Is Back! (coloured) (8719262043978) виниловая пластинка

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Chet Baker - Chet Is Back! (coloured) (8719262043978) виниловая пластинка - фото 1
Chet Baker - Chet Is Back! (coloured) (8719262043978) виниловая пластинка - фото 2
Chet Baker - Chet Is Back! (coloured) (8719262043978) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Chet Baker
Альбом (сингл)
Chet Is Back!
Жанр
Jazz
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Chet Baker - Chet Is Back! (coloured) (8719262043978) виниловая пластинка - фото 1
  • Chet Baker - Chet Is Back! (coloured) (8719262043978) виниловая пластинка - фото 2
  • Chet Baker - Chet Is Back! (coloured) (8719262043978) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 680 руб. 
В наличии
Код товара: 749867
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Chet Baker - Chet Is Back! (coloured) (8719262043978) виниловая пластинка
3 680 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262043978]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Chet Baker
Альбом (сингл)
Chet Is Back!
Жанр
Jazz
Трек-лист
Well You Needn't, These Foolish Things, Barbados, Star Eyes, Over The Rainbow, Pent Up House, Ballata In Forma Di Blues, Blues In The Closet
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Chet Baker - Chet Is Back! (coloured) (8719262043978) виниловая пластинка

«Chet Is Back!» — студийный альбом 1962 года бесспорного мастера игры на трубе Чета Бейкера. Лимитированное издание на оранжевом 180 г виниле Альбом был записан в Риме, Италия, на студии RCA. Чету аккомпанирует группа перспективных европейских джазовых музыкантов, в том числе бельгийский саксофонист Бобби Джаспар, бельгийский гитарист Рене Томас, итальянский пианист Амедео Томмази, французский басист Бенуа Керсен и швейцарский барабанщик Даниэль Юмер. В альбом "Chet Is Back!" вошли композиции современников Чета, такие как "Well, You Needn't" Телониуса Монка, "Barbados" Чарли Паркера и "Pent Up House" Сонни Роллинза. В альбом также вошла оригинальная композиция Амедео Томмаси под названием "Ballata in forma di blues". Хотя в этом альбоме отсутствует нежный и трагичный вокал Чета, он компенсирует это своей парящей и лиричной игрой на трубе.

Отзывы о товаре Chet Baker - Chet Is Back! (coloured) (8719262043978) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262043978]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Chet Baker
Альбом (сингл)
Chet Is Back!
Жанр
Jazz
Трек-лист
Well You Needn't, These Foolish Things, Barbados, Star Eyes, Over The Rainbow, Pent Up House, Ballata In Forma Di Blues, Blues In The Closet
Развернуть
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Описание
«Chet Is Back!» — студийный альбом 1962 года бесспорного мастера игры на трубе Чета Бейкера. Лимитированное издание на оранжевом 180 г виниле Альбом был записан в Риме, Италия, на студии RCA. Чету аккомпанирует группа перспективных европейских джазовых музыкантов, в том числе бельгийский саксофонист Бобби Джаспар, бельгийский гитарист Рене Томас, итальянский пианист Амедео Томмази, французский басист Бенуа Керсен и швейцарский барабанщик Даниэль Юмер. В альбом "Chet Is Back!" вошли композиции современников Чета, такие как "Well, You Needn't" Телониуса Монка, "Barbados" Чарли Паркера и "Pent Up House" Сонни Роллинза. В альбом также вошла оригинальная композиция Амедео Томмаси под названием "Ballata in forma di blues". Хотя в этом альбоме отсутствует нежный и трагичный вокал Чета, он компенсирует это своей парящей и лиричной игрой на трубе.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Chet Baker - Chet Is Back! (coloured) (8719262043978) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 3680 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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