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Stereolab - Sound-Dust (5056818800412) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Stereolab - Sound-Dust (5056818800412) виниловая пластинка

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Stereolab - Sound-Dust (5056818800412) виниловая пластинка - фото 1
Stereolab - Sound-Dust (5056818800412) виниловая пластинка - фото 2
Stereolab - Sound-Dust (5056818800412) виниловая пластинка - фото 3
Stereolab - Sound-Dust (5056818800412) виниловая пластинка - фото 4
Stereolab - Sound-Dust (5056818800412) виниловая пластинка - фото 5
Stereolab - Sound-Dust (5056818800412) виниловая пластинка - фото 6
Stereolab - Sound-Dust (5056818800412) виниловая пластинка - фото 7
Stereolab - Sound-Dust (5056818800412) виниловая пластинка - фото 8
Stereolab - Sound-Dust (5056818800412) виниловая пластинка - фото 9
Stereolab - Sound-Dust (5056818800412) виниловая пластинка - фото 10
Stereolab - Sound-Dust (5056818800412) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Stereolab
Альбом (сингл)
Sound-Dust
Жанр
Indie Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Stereolab - Sound-Dust (5056818800412) виниловая пластинка - фото 1
  • Stereolab - Sound-Dust (5056818800412) виниловая пластинка - фото 2
  • Stereolab - Sound-Dust (5056818800412) виниловая пластинка - фото 3
  • Stereolab - Sound-Dust (5056818800412) виниловая пластинка - фото 4
  • Stereolab - Sound-Dust (5056818800412) виниловая пластинка - фото 5
  • Stereolab - Sound-Dust (5056818800412) виниловая пластинка - фото 6
  • Stereolab - Sound-Dust (5056818800412) виниловая пластинка - фото 7
  • Stereolab - Sound-Dust (5056818800412) виниловая пластинка - фото 8
  • Stereolab - Sound-Dust (5056818800412) виниловая пластинка - фото 9
  • Stereolab - Sound-Dust (5056818800412) виниловая пластинка - фото 10
  • Stereolab - Sound-Dust (5056818800412) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 270 руб. 
В наличии
Код товара: 749839
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Stereolab - Sound-Dust (5056818800412) виниловая пластинка
6 270 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warp Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warp Records
Barcode
[5056818800412]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Stereolab
Альбом (сингл)
Sound-Dust
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Black Ants In Sound Dust, Space Moth, Captain Easychord, Baby Lulu, The Black Arts, Hallucinex, Double Rocker, Gus The Mynah Bird, Naught More Terrific Than Man, Nothing To Do With Me, Suggestion Diabolique, Les Bons Bons Des Raisons
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Stereolab - Sound-Dust (5056818800412) виниловая пластинка

28 февраля 2025 года группа Stereolab вновь выпускает семь своих студийных альбомов в формате двойных виниловых пластинок (2LP). В этих изданиях используются те же ремастеры, что и в расширенных версиях 2019 года (подготовленных под руководством Тима Гейна и созданных Бо Кондреном в студии Calyx Mastering на основе оригинальных полудюймовых мастер-лент), однако они не содержат бонус-материалов, входивших в состав версий на трех пластинках (производство которых прекращено). Цель такого решения — предложить поклонникам и магазинам более доступные по цене варианты этих востребованных альбомов. *Sound-Dust* — седьмой студийный альбом Stereolab, впервые выпущенный в 2001 году. Первые 1200 копий компакт-дисков (CD) и виниловых пластинок (LP) Sound-Dust были упакованы в книжный рукав ручной работы. Ремастированное и расширенное издание альбома было выпущено Duophonic и Warp Records 29 ноября 2019 года. Песня «Nothing to Do with Me» содержит текст, взятый из телесериала английского сатирика Криса Морриса «Jam».

Отзывы о товаре Stereolab - Sound-Dust (5056818800412) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warp Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warp Records
Barcode
[5056818800412]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Stereolab
Альбом (сингл)
Sound-Dust
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Black Ants In Sound Dust, Space Moth, Captain Easychord, Baby Lulu, The Black Arts, Hallucinex, Double Rocker, Gus The Mynah Bird, Naught More Terrific Than Man, Nothing To Do With Me, Suggestion Diabolique, Les Bons Bons Des Raisons
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
28 февраля 2025 года группа Stereolab вновь выпускает семь своих студийных альбомов в формате двойных виниловых пластинок (2LP). В этих изданиях используются те же ремастеры, что и в расширенных версиях 2019 года (подготовленных под руководством Тима Гейна и созданных Бо Кондреном в студии Calyx Mastering на основе оригинальных полудюймовых мастер-лент), однако они не содержат бонус-материалов, входивших в состав версий на трех пластинках (производство которых прекращено). Цель такого решения — предложить поклонникам и магазинам более доступные по цене варианты этих востребованных альбомов. *Sound-Dust* — седьмой студийный альбом Stereolab, впервые выпущенный в 2001 году. Первые 1200 копий компакт-дисков (CD) и виниловых пластинок (LP) Sound-Dust были упакованы в книжный рукав ручной работы. Ремастированное и расширенное издание альбома было выпущено Duophonic и Warp Records 29 ноября 2019 года. Песня «Nothing to Do with Me» содержит текст, взятый из телесериала английского сатирика Криса Морриса «Jam».
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Stereolab - Sound-Dust (5056818800412) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 6270 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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