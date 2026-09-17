Stereolab - Dots & Loops (5056818800399) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Stereolab
Альбом (сингл)
Dots & Loops
Жанр
Indie Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 270 руб.
В наличии
Код товара: 749836
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6 270 руб.
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Характеристики
Бренд
Warp Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warp Records
Barcode
[5056818800399]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Stereolab
Альбом (сингл)
Dots & Loops
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Brakhage, Miss Modular, The Flower Called Nowhere, Diagonals, Prisoner Of Mars, Rainbo Conversation, Refractions In The Plastic Pulse, Parsec, Ticker-Tape Of The Unconscious, Contronatura
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Stereolab - Dots & Loops (5056818800399) виниловая пластинка
Пятый студийный альбом британско-французской группы Stereolab, первоначально выпущенный в 1997 году. Альбом сочетает психоделический поп, краут-рок, джазовые и электронные элементы, создавая мягкое, многослойное и экспериментальное звучание. Это переиздание 2025 года на двойном виниле использует ремастеринг 2019 года, выполненный с оригинальных 1/2-дюймовых мастер-лент.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Warp Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warp Records
Barcode
[5056818800399]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Stereolab
Альбом (сингл)
Dots & Loops
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Brakhage, Miss Modular, The Flower Called Nowhere, Diagonals, Prisoner Of Mars, Rainbo Conversation, Refractions In The Plastic Pulse, Parsec, Ticker-Tape Of The Unconscious, Contronatura
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Пятый студийный альбом британско-французской группы Stereolab, первоначально выпущенный в 1997 году. Альбом сочетает психоделический поп, краут-рок, джазовые и электронные элементы, создавая мягкое, многослойное и экспериментальное звучание. Это переиздание 2025 года на двойном виниле использует ремастеринг 2019 года, выполненный с оригинальных 1/2-дюймовых мастер-лент.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Stereolab - Dots & Loops (5056818800399) виниловая пластинка - стоимость товара 6270 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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