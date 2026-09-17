Squarepusher - Dostrotime (5056614706482) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Squarepusher
Альбом (сингл)
Dostrotime
Жанр
Drum & Bass. Jungle. Breakbeat. Dubstep
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 740 руб.
В наличии
Код товара: 749830
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4 740 руб.
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Характеристики
Бренд
Warp Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warp Records
Barcode
[5056614706482]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Squarepusher
Альбом (сингл)
Dostrotime
Жанр
Drum & Bass. Jungle. Breakbeat. Dubstep
Трек-лист
Arkteon 1, Enbounce, Wendorlan, Duneray, Kronmec, Arkteon 2, Holorform, Akkranen, Stromcor, Domelash, Heliobat, Arkteon 3
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Squarepusher - Dostrotime (5056614706482) виниловая пластинка
Dostrotime — экспериментальный электронный альбом британского музыканта Squarepusher, сочетающий IDM, брейкбит, jungle и drum’n’bass. Интенсивное, сложное и динамичное звучание стало результатом работы артиста в период локдауна.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Warp Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warp Records
Barcode
[5056614706482]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Squarepusher
Альбом (сингл)
Dostrotime
Жанр
Drum & Bass. Jungle. Breakbeat. Dubstep
Трек-лист
Arkteon 1, Enbounce, Wendorlan, Duneray, Kronmec, Arkteon 2, Holorform, Akkranen, Stromcor, Domelash, Heliobat, Arkteon 3
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Dostrotime — экспериментальный электронный альбом британского музыканта Squarepusher, сочетающий IDM, брейкбит, jungle и drum’n’bass. Интенсивное, сложное и динамичное звучание стало результатом работы артиста в период локдауна.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Squarepusher - Dostrotime (5056614706482) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 4740 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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