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Cindy - I'm Cindy (4601620109638) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Cindy - I'm Cindy (4601620109638) виниловая пластинка

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Cindy - I&#039;m Cindy (4601620109638) виниловая пластинка - фото 1
Cindy - I&#039;m Cindy (4601620109638) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Cindy
Альбом (сингл)
I'm Cindy
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Cindy - I&#039;m Cindy (4601620109638) виниловая пластинка - фото 1
  • Cindy - I&#039;m Cindy (4601620109638) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 560 руб. 
В наличии
Код товара: 749766
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Cindy - I'm Cindy (4601620109638) виниловая пластинка
3 560 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
WAS
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
WAS
Barcode
[4601620109638]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Cindy
Альбом (сингл)
I'm Cindy
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Another, 2y & 6m, My Mother, Never Let Me Go, New Power, Cousin's Birthday Party, Seaview Parking, Justin, Mary, Boyfriend, I Love You, Voice Message, Maybe Because It's Over Now
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Бельгия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Cindy - I'm Cindy (4601620109638) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Another, 2y & 6m, My Mother, Never Let Me Go, New Power, Cousin's Birthday Party, Seaview Parking, Justin, Mary, Boyfriend, I Love You, Voice Message, Maybe Because It's Over Now

Отзывы о товаре Cindy - I'm Cindy (4601620109638) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
WAS
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
WAS
Barcode
[4601620109638]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Cindy
Альбом (сингл)
I'm Cindy
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Another, 2y & 6m, My Mother, Never Let Me Go, New Power, Cousin's Birthday Party, Seaview Parking, Justin, Mary, Boyfriend, I Love You, Voice Message, Maybe Because It's Over Now
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Бельгия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Another, 2y & 6m, My Mother, Never Let Me Go, New Power, Cousin's Birthday Party, Seaview Parking, Justin, Mary, Boyfriend, I Love You, Voice Message, Maybe Because It's Over Now
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Cindy - I'm Cindy (4601620109638) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 3560 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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