Beach House - Depression Cherry (0098787112214) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Beach House - Depression Cherry (0098787112214) виниловая пластинка
«Beach House» – это Виктория Легран и Алекс Скалли. «Depression Cherry» – их пятый полноформатный альбом. Этот альбом вышел после одноимённого альбома в 2006 году, «Devotion» в 2008 году, «Teen Dream» в 2010 году и «Bloom» в 2012 году. Запись «Depression Cherry» проходила в студии Studio in the Country в Богалусе, штат Луизиана, с ноября 2014 года по январь 2015 года. По словам группы, альбом – это возвращение к более простому стилю дрим-попа, характерному для их первых двух альбомов. «В целом, этот альбом демонстрирует возвращение к простоте: песни построены вокруг мелодии и нескольких инструментов, а живые барабаны играют гораздо меньшую роль. С растущим успехом «Teen Dream» и «Bloom», более просторные сцены и залы естественным образом подтолкнули нас к более громкому, агрессивному стилю; к стилю, более далёкому от наших естественных наклонностей. Здесь мы продолжаем развиваться, полностью игнорируя коммерческий контекст, в котором мы существуем».
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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