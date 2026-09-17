Masterplan - Metalmorphosis (8024391155752) виниловая пластинка
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Описание товара Masterplan - Metalmorphosis (8024391155752) виниловая пластинка
Легенды пауэр-метала Masterplan с радостью объявляют о своем возвращении с новым студийным альбомом «Metalmorphosis», релиз которого запланирован на лето 2026 Издание на виниле в гейтфолде Masterplan — одна из самых известных и влиятельных групп немецкого пауэр-метала. Основанная в 2001 году гитаристом Роландом Граповым и барабанщиком Ули Кушем после их ухода из Helloween, группа быстро сформировала свой неповторимый стиль, основанный на сильных мелодиях, технической точности и эпическом, но современном подходе к металу. Их дебютный одноименный альбом, выпущенный в 2003 году, получил широкое признание критиков и сразу же попал в чарты, задав планку для карьеры, характеризующейся стабильностью и эволюцией. За эти годы Masterplan выпустили несколько высоко оцененных альбомов — включая Aeronautics, MK II, Time to Be King и Novum Initium — каждый из которых демонстрирует отточенное мастерство написания песен и мощный баланс между классической энергией пауэр-метала и прогрессивными элементами. Их работы принесли им международное признание, обширные гастроли по Европе и за ее пределами, а также признание в индустрии, подтвердившее их статус ведущей силы в жанре. После длительного перерыва в студийных релизах Masterplan вернулись с обновленным творческим импульсом. Группа недавно подписала новый всемирный контракт с Frontiers Music SRL, что стало важной вехой и началом новой главы в их карьере. Это партнерство закладывает основу для их долгожданного возвращения с совершенно новым студийным альбомом Metalmorphosis, релиз которого запланирован на май. Как и следует из названия, Metalmorphosis символизирует как трансформацию, так и преемственность: более тяжелое, агрессивное звучание в сочетании с мелодичной утонченностью, которая всегда определяла звучание Masterplan. С новой направленностью, отточенным написанием песен и многолетним опытом за плечами, Masterplan готовы подтвердить свою актуальность и выпустить один из самых ожидаемых пауэр-метал релизов года.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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