Iron Savior - Skycrest (coloured) (0884860352215) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Iron Savior
Альбом (сингл)
Skycrest
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 390 руб.
В наличии
Код товара: 748612
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Характеристики
Бренд
AFM
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
AFM
Barcode
[0884860352215]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Iron Savior
Альбом (сингл)
Skycrest
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
The Guardian, Skycrest, Our Time Has Come, Hellbreaker, Souleater, Welcome To The New World, There Can Be Only One, Silver Bullet, End Of The Rainbow, Ease Your Pain, Ode To The Brave
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
500
Описание товара Iron Savior - Skycrest (coloured) (0884860352215) виниловая пластинка
IRON SAVIOR - немецкая группа, исполняющая смесь из power и heavy метала, основанная в 1996 году. Гитаристом/вокалистом и основной движущей силой IRON SAVIOR является Piet Sielck, немецкий музыкант и продюсер, работавший с URIAH HEEP, BLIND GUARDIAN и SAXON, а также принимавший непосредственное участие в записи двух полноформатных альбомов группы SAVAGE CIRCUS. "Skycrest" - одиннадцатый полноформатный альбом IRON SAVIOR, вышедший 4-го декабря 2020-го на AFM Records. Оформлением "Skycrest" занимался Felipe Machado Franco, работавший с релизами BLIND GUARDIAN, RHAPSODY OF FIRE, JORN и с предыдущими альбомами IRON SAVIOR. Сведение и мастеринг проходили на собственной студии Пита Powerhouse Studios (BLIND GUARDIAN, SAXON, PARAGON).
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
AFM
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
AFM
Barcode
[0884860352215]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Iron Savior
Альбом (сингл)
Skycrest
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
The Guardian, Skycrest, Our Time Has Come, Hellbreaker, Souleater, Welcome To The New World, There Can Be Only One, Silver Bullet, End Of The Rainbow, Ease Your Pain, Ode To The Brave
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
IRON SAVIOR - немецкая группа, исполняющая смесь из power и heavy метала, основанная в 1996 году. Гитаристом/вокалистом и основной движущей силой IRON SAVIOR является Piet Sielck, немецкий музыкант и продюсер, работавший с URIAH HEEP, BLIND GUARDIAN и SAXON, а также принимавший непосредственное участие в записи двух полноформатных альбомов группы SAVAGE CIRCUS. "Skycrest" - одиннадцатый полноформатный альбом IRON SAVIOR, вышедший 4-го декабря 2020-го на AFM Records. Оформлением "Skycrest" занимался Felipe Machado Franco, работавший с релизами BLIND GUARDIAN, RHAPSODY OF FIRE, JORN и с предыдущими альбомами IRON SAVIOR. Сведение и мастеринг проходили на собственной студии Пита Powerhouse Studios (BLIND GUARDIAN, SAXON, PARAGON).
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Iron Savior - Skycrest (coloured) (0884860352215) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 4390 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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