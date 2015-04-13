Tori Amos - Little Earthquakes (0081227968304) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
13.04.2015
Исполнитель
AMOS, TORI
Альбом (сингл)
LITTLE EARTHQUAKES
Жанр
современная музыка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 030 руб.
В наличии
Код товара: 98517
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Загружаем...
4 030 руб.
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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Лэйбл
Warner Music
Barcode
81227968304
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
13.04.2015
Исполнитель
AMOS, TORI
Альбом (сингл)
LITTLE EARTHQUAKES
Жанр
современная музыка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Tori Amos - Little Earthquakes (0081227968304) виниловая пластинка
Track List
|A1
|Crucify
|4:58
|A2
|Girl
|4:06
|A3
|Silent All These Years
|4:11
|A4
|Precious Things
|4:26
|A5
|Winter
|5:41
|A6
|Happy Phantom
|3:13
|B1
|China
|4:59
|B2
|Leather
|3:12
|B3
|Mother
|6:59
|B4
|Tear In Your Hand
|4:38
|B5
|Me And A Gun
|3:44
|B6
|Little Earthquakes
|6:52
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Лэйбл
Warner Music
Barcode
81227968304
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
13.04.2015
Исполнитель
AMOS, TORI
Альбом (сингл)
LITTLE EARTHQUAKES
Жанр
современная музыка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Развернуть
Страна производитель
Китай
Track List
|A1
|Crucify
|4:58
|A2
|Girl
|4:06
|A3
|Silent All These Years
|4:11
|A4
|Precious Things
|4:26
|A5
|Winter
|5:41
|A6
|Happy Phantom
|3:13
|B1
|China
|4:59
|B2
|Leather
|3:12
|B3
|Mother
|6:59
|B4
|Tear In Your Hand
|4:38
|B5
|Me And A Gun
|3:44
|B6
|Little Earthquakes
|6:52
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Tori Amos - Little Earthquakes (0081227968304) виниловая пластинка - стоимость товара 4030 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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