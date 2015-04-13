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Tori Amos - Little Earthquakes (0081227968304) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Tori Amos - Little Earthquakes (0081227968304) виниловая пластинка

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Tori Amos - Little Earthquakes (0081227968304) виниловая пластинка - фото 1
Tori Amos - Little Earthquakes (0081227968304) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
13.04.2015
Исполнитель
AMOS, TORI
Альбом (сингл)
LITTLE EARTHQUAKES
Жанр
современная музыка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Tori Amos - Little Earthquakes (0081227968304) виниловая пластинка - фото 1
  • Tori Amos - Little Earthquakes (0081227968304) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 030 руб. 
Начислим 126 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 98517
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Tori Amos - Little Earthquakes (0081227968304) виниловая пластинка
4 030 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Лэйбл
Warner Music
Barcode
81227968304
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
13.04.2015
Исполнитель
AMOS, TORI
Альбом (сингл)
LITTLE EARTHQUAKES
Жанр
современная музыка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Tori Amos - Little Earthquakes (0081227968304) виниловая пластинка

Track List

A1Crucify4:58
A2Girl4:06
A3Silent All These Years4:11
A4Precious Things4:26
A5Winter5:41
A6Happy Phantom3:13
B1China4:59
B2Leather3:12
B3Mother6:59
B4Tear In Your Hand4:38
B5Me And A Gun3:44
B6Little Earthquakes6:52

Отзывы о товаре Tori Amos - Little Earthquakes (0081227968304) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Лэйбл
Warner Music
Barcode
81227968304
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
13.04.2015
Исполнитель
AMOS, TORI
Альбом (сингл)
LITTLE EARTHQUAKES
Жанр
современная музыка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание

Track List

A1Crucify4:58
A2Girl4:06
A3Silent All These Years4:11
A4Precious Things4:26
A5Winter5:41
A6Happy Phantom3:13
B1China4:59
B2Leather3:12
B3Mother6:59
B4Tear In Your Hand4:38
B5Me And A Gun3:44
B6Little Earthquakes6:52
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Tori Amos - Little Earthquakes (0081227968304) виниловая пластинка - стоимость товара 4030 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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