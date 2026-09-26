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8714092654738, Waits, Tom, Mule Variations виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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8714092654738, Waits, Tom, Mule Variations виниловая пластинка

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8714092654738, Виниловая пластинка Waits, Tom, Mule Variations - фото 1
8714092654738, Виниловая пластинка Waits, Tom, Mule Variations - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
  • 8714092654738, Виниловая пластинка Waits, Tom, Mule Variations - фото 1
  • 8714092654738, Виниловая пластинка Waits, Tom, Mule Variations - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 910 руб. 
Начислим 162 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 617465
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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8714092654738, Waits, Tom, Mule Variations виниловая пластинка
4 910 руб.
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  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара 8714092654738, Waits, Tom, Mule Variations виниловая пластинка

Переиздание двенадцатого студийного альбома 1999 года Тома Уэйтса. Альбом получил Грэмми в номинации «Лучший альбом современного фолка» и был номинирован за «Лучшее мужское вокальное рок исполнение» (песня «Hold On»). Кроме того, было продано свыше 500 000 копий по всему миру. Альбом поддержал тур по Северной Америке и Европе, первый крупный тур с 1987 года. В 1999 году вышло сопутствующее альбому аудио-интервью Mule Conversations. В 2003 году Mule Variations занял 416 место в списке «500 величайших альбомов всех времён по версии журнала Rolling Stone». Том Уэйтс - американский певец и автор песен, композитор и актёр. В своём раннем творчестве Уэйтс смешивал такие жанры, как джаз, блюз и, фолк. Начиная с 1980-х и по сей день он в той или иной степени играет экспериментальный рок, с элементами индастриала, дарк кабаре и авангардного джаза. Ему характерны театрализованные, подчас водевильные выступления и особая манера исполнения - смесь пения и речитатива. Том обладает своеобразным хрипловатым голосом, описанным критиком Дэниэлом Дачхолзом так: Он словно вымочен в бочке с бурбоном, его будто оставили в коптильне на несколько месяцев, а затем, когда достали, проехались по нему.

Отзывы о товаре 8714092654738, Waits, Tom, Mule Variations виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Описание
Переиздание двенадцатого студийного альбома 1999 года Тома Уэйтса. Альбом получил Грэмми в номинации «Лучший альбом современного фолка» и был номинирован за «Лучшее мужское вокальное рок исполнение» (песня «Hold On»). Кроме того, было продано свыше 500 000 копий по всему миру. Альбом поддержал тур по Северной Америке и Европе, первый крупный тур с 1987 года. В 1999 году вышло сопутствующее альбому аудио-интервью Mule Conversations. В 2003 году Mule Variations занял 416 место в списке «500 величайших альбомов всех времён по версии журнала Rolling Stone». Том Уэйтс - американский певец и автор песен, композитор и актёр. В своём раннем творчестве Уэйтс смешивал такие жанры, как джаз, блюз и, фолк. Начиная с 1980-х и по сей день он в той или иной степени играет экспериментальный рок, с элементами индастриала, дарк кабаре и авангардного джаза. Ему характерны театрализованные, подчас водевильные выступления и особая манера исполнения - смесь пения и речитатива. Том обладает своеобразным хрипловатым голосом, описанным критиком Дэниэлом Дачхолзом так: Он словно вымочен в бочке с бурбоном, его будто оставили в коптильне на несколько месяцев, а затем, когда достали, проехались по нему.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


8714092654738, Waits, Tom, Mule Variations виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 4910 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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