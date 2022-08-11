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OST - Kill Bill Vol.2 (0093624867616) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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OST - Kill Bill Vol.2 (0093624867616) виниловая пластинка

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OST - Kill Bill Vol.2 (0093624867616) виниловая пластинка - фото 1
OST - Kill Bill Vol.2 (0093624867616) виниловая пластинка - фото 2
OST - Kill Bill Vol.2 (0093624867616) виниловая пластинка - фото 3
OST - Kill Bill Vol.2 (0093624867616) виниловая пластинка - фото 4
OST - Kill Bill Vol.2 (0093624867616) виниловая пластинка - фото 5
OST - Kill Bill Vol.2 (0093624867616) виниловая пластинка - фото 6
OST - Kill Bill Vol.2 (0093624867616) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2004
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
KILL BILL VOL.2
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • OST - Kill Bill Vol.2 (0093624867616) виниловая пластинка - фото 1
  • OST - Kill Bill Vol.2 (0093624867616) виниловая пластинка - фото 2
  • OST - Kill Bill Vol.2 (0093624867616) виниловая пластинка - фото 3
  • OST - Kill Bill Vol.2 (0093624867616) виниловая пластинка - фото 4
  • OST - Kill Bill Vol.2 (0093624867616) виниловая пластинка - фото 5
  • OST - Kill Bill Vol.2 (0093624867616) виниловая пластинка - фото 6
  • OST - Kill Bill Vol.2 (0093624867616) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 99276
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Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0093624867616]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2004
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
KILL BILL VOL.2
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Uma Thurman–A Few Words From The Bride, Shivaree–Goodnight Moon, Ennio Morricone–Il Tramonto, Charlie Feathers–Can't Hardly Stand It, Lole Y Manuel–Tu Mir? (Edit), Luis Bacalov–Summertime Killer, Alan Reeves, Phil Steele And Philip Brigham–The Chase, Ennio Morricone–L'Arena, Uma Thurman And David Carradine–The Legend Of Pai Mei, Johnny Cash–A Satisfied Mind, Ennio Morricone–A Silhouette Of Doom, Malcolm McLaren–About Her, Uma Thurman And David Carradine–Truly And Utterly Bill, Chingon–Malaguena
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара OST - Kill Bill Vol.2 (0093624867616) виниловая пластинка

Track List

A1Uma Thurman – A Few Words From The Bride0:42
A2Shivaree – Goodnight Moon4:03
A3Ennio Morricone – Il Tramonto1:15
A4Charlie Feathers – Can't Hardly Stand It2:48
A5Lole Y Manuel – Tu Mira (Edit)4:00
A6Luis Bacalov – Summertime Killer3:39
A7Alan Reeves, Phil Steele, Philip Brigham – The Chase1:03
A8Ennio Morricone – L'Arena4:46
A9Uma Thurman, David Carradine – The Legend Of Pai Mei2:06
B1Johnny Cash – A Satisfied Mind2:50
B2Ennio Morricone – A Silhouette Of Doom2:54
B3Malcolm McLaren – About Her4:49
B4Uma Thurman, David Carradine – Truly And Utterly Bill0:47
B5Chingon – Malaguena Salerosa4:05
B6Meiko Kaji – Urami Bushi6:27
B7The RZA – Untitled2:35



Теги товара: Кинематограф

Отзывы о товаре OST - Kill Bill Vol.2 (0093624867616) виниловая пластинка

11.08.2022
Андрей

Достоинства:
Супер пластинка! Оригинал. Порадовала цена

Недостатки:
Не обнаружено



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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0093624867616]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2004
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
KILL BILL VOL.2
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Uma Thurman–A Few Words From The Bride, Shivaree–Goodnight Moon, Ennio Morricone–Il Tramonto, Charlie Feathers–Can't Hardly Stand It, Lole Y Manuel–Tu Mir? (Edit), Luis Bacalov–Summertime Killer, Alan Reeves, Phil Steele And Philip Brigham–The Chase, Ennio Morricone–L'Arena, Uma Thurman And David Carradine–The Legend Of Pai Mei, Johnny Cash–A Satisfied Mind, Ennio Morricone–A Silhouette Of Doom, Malcolm McLaren–About Her, Uma Thurman And David Carradine–Truly And Utterly Bill, Chingon–Malaguena
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание

Track List

A1Uma Thurman – A Few Words From The Bride0:42
A2Shivaree – Goodnight Moon4:03
A3Ennio Morricone – Il Tramonto1:15
A4Charlie Feathers – Can't Hardly Stand It2:48
A5Lole Y Manuel – Tu Mira (Edit)4:00
A6Luis Bacalov – Summertime Killer3:39
A7Alan Reeves, Phil Steele, Philip Brigham – The Chase1:03
A8Ennio Morricone – L'Arena4:46
A9Uma Thurman, David Carradine – The Legend Of Pai Mei2:06
B1Johnny Cash – A Satisfied Mind2:50
B2Ennio Morricone – A Silhouette Of Doom2:54
B3Malcolm McLaren – About Her4:49
B4Uma Thurman, David Carradine – Truly And Utterly Bill0:47
B5Chingon – Malaguena Salerosa4:05
B6Meiko Kaji – Urami Bushi6:27
B7The RZA – Untitled2:35


Теги товара: Кинематограф
Самовывоз
Доставка
Отзывы
11.08.2022
Андрей

Достоинства:
Супер пластинка! Оригинал. Порадовала цена

Недостатки:
Не обнаружено


OST - Kill Bill Vol.2 (0093624867616) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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