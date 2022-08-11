OST - Kill Bill Vol.2 (0093624867616) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2004
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
KILL BILL VOL.2
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 99276
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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0093624867616]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2004
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
KILL BILL VOL.2
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Uma Thurman–A Few Words From The Bride, Shivaree–Goodnight Moon, Ennio Morricone–Il Tramonto, Charlie Feathers–Can't Hardly Stand It, Lole Y Manuel–Tu Mir? (Edit), Luis Bacalov–Summertime Killer, Alan Reeves, Phil Steele And Philip Brigham–The Chase, Ennio Morricone–L'Arena, Uma Thurman And David Carradine–The Legend Of Pai Mei, Johnny Cash–A Satisfied Mind, Ennio Morricone–A Silhouette Of Doom, Malcolm McLaren–About Her, Uma Thurman And David Carradine–Truly And Utterly Bill, Chingon–Malaguena
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара OST - Kill Bill Vol.2 (0093624867616) виниловая пластинка
Track List
|A1
|Uma Thurman – A Few Words From The Bride
|0:42
|A2
|Shivaree – Goodnight Moon
|4:03
|A3
|Ennio Morricone – Il Tramonto
|1:15
|A4
|Charlie Feathers – Can't Hardly Stand It
|2:48
|A5
|Lole Y Manuel – Tu Mira (Edit)
|4:00
|A6
|Luis Bacalov – Summertime Killer
|3:39
|A7
|Alan Reeves, Phil Steele, Philip Brigham – The Chase
|1:03
|A8
|Ennio Morricone – L'Arena
|4:46
|A9
|Uma Thurman, David Carradine – The Legend Of Pai Mei
|2:06
|B1
|Johnny Cash – A Satisfied Mind
|2:50
|B2
|Ennio Morricone – A Silhouette Of Doom
|2:54
|B3
|Malcolm McLaren – About Her
|4:49
|B4
|Uma Thurman, David Carradine – Truly And Utterly Bill
|0:47
|B5
|Chingon – Malaguena Salerosa
|4:05
|B6
|Meiko Kaji – Urami Bushi
|6:27
|B7
|The RZA – Untitled
|2:35
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Кинематограф
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Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0093624867616]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2004
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
KILL BILL VOL.2
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Uma Thurman–A Few Words From The Bride, Shivaree–Goodnight Moon, Ennio Morricone–Il Tramonto, Charlie Feathers–Can't Hardly Stand It, Lole Y Manuel–Tu Mir? (Edit), Luis Bacalov–Summertime Killer, Alan Reeves, Phil Steele And Philip Brigham–The Chase, Ennio Morricone–L'Arena, Uma Thurman And David Carradine–The Legend Of Pai Mei, Johnny Cash–A Satisfied Mind, Ennio Morricone–A Silhouette Of Doom, Malcolm McLaren–About Her, Uma Thurman And David Carradine–Truly And Utterly Bill, Chingon–Malaguena
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Track List
|A1
|Uma Thurman – A Few Words From The Bride
|0:42
|A2
|Shivaree – Goodnight Moon
|4:03
|A3
|Ennio Morricone – Il Tramonto
|1:15
|A4
|Charlie Feathers – Can't Hardly Stand It
|2:48
|A5
|Lole Y Manuel – Tu Mira (Edit)
|4:00
|A6
|Luis Bacalov – Summertime Killer
|3:39
|A7
|Alan Reeves, Phil Steele, Philip Brigham – The Chase
|1:03
|A8
|Ennio Morricone – L'Arena
|4:46
|A9
|Uma Thurman, David Carradine – The Legend Of Pai Mei
|2:06
|B1
|Johnny Cash – A Satisfied Mind
|2:50
|B2
|Ennio Morricone – A Silhouette Of Doom
|2:54
|B3
|Malcolm McLaren – About Her
|4:49
|B4
|Uma Thurman, David Carradine – Truly And Utterly Bill
|0:47
|B5
|Chingon – Malaguena Salerosa
|4:05
|B6
|Meiko Kaji – Urami Bushi
|6:27
|B7
|The RZA – Untitled
|2:35
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Кинематограф
Достоинства:
Супер пластинка! Оригинал. Порадовала цена
Недостатки:
Не обнаружено
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Отзывы о товаре OST - Kill Bill Vol.2 (0093624867616) виниловая пластинка
Достоинства:
Супер пластинка! Оригинал. Порадовала цена
Недостатки:
Не обнаружено