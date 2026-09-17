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Phantogram - Nightlife (EP) (coloured) (0655173612316) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Phantogram - Nightlife (EP) (coloured) (0655173612316) виниловая пластинка

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Phantogram - Nightlife (EP) (coloured) (0655173612316) - фото 2
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Phantogram
Альбом (сингл)
NIGHTLIFE
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
фиолетовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Phantogram - Nightlife (EP) (coloured) (0655173612316) - фото 1
  • Phantogram - Nightlife (EP) (coloured) (0655173612316) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 680 руб. 
Начислим 138 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 748603
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Phantogram - Nightlife (EP) (coloured) (0655173612316) виниловая пластинка
3 680 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Barsuk
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Barsuk
Barcode
[0655173612316]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Phantogram
Альбом (сингл)
NIGHTLIFE
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
16 Years, Don't Move, Turning Into Stone, Make A Fist, Nightlife, A Dark Tunnel
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
фиолетовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
500

Описание товара Phantogram - Nightlife (EP) (coloured) (0655173612316) виниловая пластинка

Nightlife — третий EP американской электронной рок-группы Phantogram, выпущенный 1 ноября 2011 года на лейбле Barsuk Records. Альбом был создан во время тура группы, песни писались в автобусах, самолётах и ночных клубах. До официального релиза EP продавался на концертах Phantogram.

Отзывы о товаре Phantogram - Nightlife (EP) (coloured) (0655173612316) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Barsuk
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Barsuk
Barcode
[0655173612316]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Phantogram
Альбом (сингл)
NIGHTLIFE
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
16 Years, Don't Move, Turning Into Stone, Make A Fist, Nightlife, A Dark Tunnel
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
фиолетовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Nightlife — третий EP американской электронной рок-группы Phantogram, выпущенный 1 ноября 2011 года на лейбле Barsuk Records. Альбом был создан во время тура группы, песни писались в автобусах, самолётах и ночных клубах. До официального релиза EP продавался на концертах Phantogram.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Phantogram - Nightlife (EP) (coloured) (0655173612316) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 3680 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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