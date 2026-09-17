Switchfoot - Forever Now (coloured) (4099964243727) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Switchfoot
Альбом (сингл)
FOREVER NOW
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
бирюзовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 150 руб.
В наличии
Код товара: 748591
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
4 150 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
BMG
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
BMG
Barcode
[4099964243727]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Switchfoot
Альбом (сингл)
FOREVER NOW
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Wake Up, Mr. Crow, Absolution, Beautiful Life, Shake The Dust, Natural Causes, YFWYA, Same Blood, Ride Or Die, Darkness, Broken Wings, Two Twins, Breaking Up Again, The Butterfly Effect
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
бирюзовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
500
Описание товара Switchfoot - Forever Now (coloured) (4099964243727) виниловая пластинка
Альбом "Forever Now" — это 14-я студийная работа американской альтернативной рок-группы Switchfoot, релиз которой назначен на лето 2026 года. Эта пластинка знаменует собой возвращение коллектива к своим «гитарным корням» и является их первым полноценным альбомом с новым материалом за последние пять лет. Издание на цветном виниле Легенды альтернативного рока Switchfoot возвращаются со своим новым альбомом "Forever Now" — эпическим возвращением к истокам группы, основанным на гитарном звучании. Альбом воспринимается не столько как сборник песен, сколько как дефибриллятор для духа времени. Это возвращение к их былой славе, демонстрирующее, почему они всегда были важны и почему остаются таковыми и сегодня.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 3 990 руб. 5 500 руб.998 руб. в СплитBlack Sabbath - Forbidden (Ultra Clear) (4099964117967) винилова...
-
В наличииЦена 3 990 руб. 6 900 руб.998 руб. в СплитQueen - De Lane Lea Demos (EP) (0602475378853) виниловая пластин...
-
В наличииЦена 3 990 руб.998 руб. в СплитАлександр Кутиков - Демоны любви (4680000800457) виниловая пласт...
-
В наличииЦена 3 990 руб.998 руб. в СплитBelle & Sebastian - Late Night Tales (5060391090498) виниловая п...
-
В наличииЦена 3 990 руб.998 руб. в СплитМихаил Круг - Я Прошел Сибирь (Blue) (4680068801861) виниловая п...
-
В наличииЦена 4 030 руб.1008 руб. в СплитBilly Joel - Greatest Hits Volume I & II (0198029187915) винилов...
-
В наличииЦена 4 030 руб.1008 руб. в СплитAlice In Chains - Alice In Chains (coloured) (0198028486910) вин...
-
В наличииЦена 4 030 руб.1008 руб. в СплитRobbie Williams - Britpop (coloured) (0198029741810) виниловая п...
-
В наличииЦена 4 030 руб.1008 руб. в СплитA Tribe Called Quest - Midnight Marauders (coloured) (0198029188...
-
В наличииЦена 4 030 руб.1008 руб. в СплитThe Weeknd - Hurry Up Tomorrow (0602465994759) виниловая пластин...
-
В наличииЦена 4 030 руб.1008 руб. в СплитTom Odell - A Wonderful Life (0198704451652) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 030 руб.1008 руб. в СплитGriff - Live From Alexandra Palace (EP) (coloured) (502173241706...
Бренд
BMG
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
BMG
Barcode
[4099964243727]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Switchfoot
Альбом (сингл)
FOREVER NOW
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Wake Up, Mr. Crow, Absolution, Beautiful Life, Shake The Dust, Natural Causes, YFWYA, Same Blood, Ride Or Die, Darkness, Broken Wings, Two Twins, Breaking Up Again, The Butterfly Effect
Развернуть
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
бирюзовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Альбом "Forever Now" — это 14-я студийная работа американской альтернативной рок-группы Switchfoot, релиз которой назначен на лето 2026 года. Эта пластинка знаменует собой возвращение коллектива к своим «гитарным корням» и является их первым полноценным альбомом с новым материалом за последние пять лет. Издание на цветном виниле Легенды альтернативного рока Switchfoot возвращаются со своим новым альбомом "Forever Now" — эпическим возвращением к истокам группы, основанным на гитарном звучании. Альбом воспринимается не столько как сборник песен, сколько как дефибриллятор для духа времени. Это возвращение к их былой славе, демонстрирующее, почему они всегда были важны и почему остаются таковыми и сегодня.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Switchfoot - Forever Now (coloured) (4099964243727) виниловая пластинка - стоимость товара 4150 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Switchfoot - Forever Now (coloured) (4099964243727) виниловая пластинка