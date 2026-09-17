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Funkadelic - One Nation Under A Groove (5060767443118) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Funkadelic - One Nation Under A Groove (5060767443118) виниловая пластинка

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Funkadelic
Альбом (сингл)
One Nation Under A Groove
Жанр
Funk
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Funkadelic - One Nation Under A Groove (5060767443118) - фото 1
  • Funkadelic - One Nation Under A Groove (5060767443118) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 620 руб. 
Начислим 166 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 748577
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Funkadelic - One Nation Under A Groove (5060767443118) виниловая пластинка
4 620 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Charly
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Charly
Barcode
[5060767443118]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Funkadelic
Альбом (сингл)
One Nation Under A Groove
Жанр
Funk
Трек-лист
One Nation Under A Groove, Groovallegiance, Who Says A Funk Band Can't Play Rock?!, Promentalshitbackwashpsychosis Enema Squad (The Doo Doo Chasers), In To You, Cholly (Funk Getting Ready To Roll!), Maggot Brain / Chant (Think! It Ain't Illegal Yet!), Lunchmeataphobia (Think! It Ain't Illegal Yet!), Squad / Doo Doo Chasers
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
500

Описание товара Funkadelic - One Nation Under A Groove (5060767443118) виниловая пластинка

Альбом «One Nation Under A Groove», который многие считают величайшим фанк-альбомом всех времен, был записан на студии United Sound в Детройте и включал в себя концертную запись с выступления в Monroe Civic Center в Луизиане в апреле 1978 года. Десятый студийный альбом группы, выпущенный в сентябре 1978 года, также стал самым коммерчески успешным и принес группе первый платиновый диск. Культовая заглавная композиция стала международным хитом и заняла первое место в американском R&B-чарте. В записи альбома приняли участие блистательные гитаристы Майкл Хэмптон и Эдди Хейзел, олицетворение фанка Бутси Коллинз на басу, виртуозная игра на клавишных Берни Уоррелла и Уолтера «Джуни» Моррисона, а также многие другие. Продюсером альбома выступил гениальный Джордж Клинтон. Альбом «One Nation Under A Groove», регулярно занимающий верхние строчки различных списков «лучших альбомов», выпущен на виниле в роскошном факсимильном разворачивающемся конверте с буклетом и внутренними вкладышами с текстами песен, всё это помещено в защитный ПВХ-чехол. Оригинальные бонусные песни альбома теперь включены во второй 12-дюймовый «специальный EP», который добавляет редкий 11-минутный «диско-микс» «One Nation Under A Groove», чтобы воспроизвести оригинальное первое британское издание 1978 года. FUNKADELIC. Созданная легендарной фигурой Джорджем Клинтоном, группа Funkadelic была ключевым элементом его влиятельной империи P-Funk. Уникальное сочетание рока, психоделии, R&B и соула позволило Funkadelic выйти на поп-мейнстрим и завоевать огромную международную популярность, став одной из самых важных и влиятельных групп в музыке. 6 мая 1997 года группа Parliament/Funkadelic была включена в Зал славы рок-н-ролла Принсом. В ознаменование шести десятилетий, в течение которых группа радовала и восхищала поклонников, Джордж Клинтон вернулся на сцену в 2022 году с серией концертов. В честь этого события Charly переиздали четыре классических альбома Funkadelic: «Hardcore Jollies», «One Nation Under A Groove», «Uncle Jam Wants You» и «The Electric Spanking Of War Babies» (первоначально выпущенные Warner Bros в золотой период творчества группы, с 1976 по 1981 год). Каждый альбом будет доступен в виде роскошных CD-дисков в разворотном конверте с ПВХ-обложкой и оби-стрипом, а также в виде факсимильных виниловых пластинок в разворотном конверте на 180-граммовом черном виниле и ограниченного тиража на 180-граммовом цветном виниле с оби-стрипом в стиле 1970-х годов в защитном ПВХ-чехле. «Они сыграли ОГРОМНУЮ роль в создании будущего музыки».

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Характеристики
Бренд
Charly
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Charly
Barcode
[5060767443118]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Funkadelic
Альбом (сингл)
One Nation Under A Groove
Жанр
Funk
Трек-лист
One Nation Under A Groove, Groovallegiance, Who Says A Funk Band Can't Play Rock?!, Promentalshitbackwashpsychosis Enema Squad (The Doo Doo Chasers), In To You, Cholly (Funk Getting Ready To Roll!), Maggot Brain / Chant (Think! It Ain't Illegal Yet!), Lunchmeataphobia (Think! It Ain't Illegal Yet!), Squad / Doo Doo Chasers
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
Великобритания
Описание
Альбом «One Nation Under A Groove», который многие считают величайшим фанк-альбомом всех времен, был записан на студии United Sound в Детройте и включал в себя концертную запись с выступления в Monroe Civic Center в Луизиане в апреле 1978 года. Десятый студийный альбом группы, выпущенный в сентябре 1978 года, также стал самым коммерчески успешным и принес группе первый платиновый диск. Культовая заглавная композиция стала международным хитом и заняла первое место в американском R&B-чарте. В записи альбома приняли участие блистательные гитаристы Майкл Хэмптон и Эдди Хейзел, олицетворение фанка Бутси Коллинз на басу, виртуозная игра на клавишных Берни Уоррелла и Уолтера «Джуни» Моррисона, а также многие другие. Продюсером альбома выступил гениальный Джордж Клинтон. Альбом «One Nation Under A Groove», регулярно занимающий верхние строчки различных списков «лучших альбомов», выпущен на виниле в роскошном факсимильном разворачивающемся конверте с буклетом и внутренними вкладышами с текстами песен, всё это помещено в защитный ПВХ-чехол. Оригинальные бонусные песни альбома теперь включены во второй 12-дюймовый «специальный EP», который добавляет редкий 11-минутный «диско-микс» «One Nation Under A Groove», чтобы воспроизвести оригинальное первое британское издание 1978 года. FUNKADELIC. Созданная легендарной фигурой Джорджем Клинтоном, группа Funkadelic была ключевым элементом его влиятельной империи P-Funk. Уникальное сочетание рока, психоделии, R&B и соула позволило Funkadelic выйти на поп-мейнстрим и завоевать огромную международную популярность, став одной из самых важных и влиятельных групп в музыке. 6 мая 1997 года группа Parliament/Funkadelic была включена в Зал славы рок-н-ролла Принсом. В ознаменование шести десятилетий, в течение которых группа радовала и восхищала поклонников, Джордж Клинтон вернулся на сцену в 2022 году с серией концертов. В честь этого события Charly переиздали четыре классических альбома Funkadelic: «Hardcore Jollies», «One Nation Under A Groove», «Uncle Jam Wants You» и «The Electric Spanking Of War Babies» (первоначально выпущенные Warner Bros в золотой период творчества группы, с 1976 по 1981 год). Каждый альбом будет доступен в виде роскошных CD-дисков в разворотном конверте с ПВХ-обложкой и оби-стрипом, а также в виде факсимильных виниловых пластинок в разворотном конверте на 180-граммовом черном виниле и ограниченного тиража на 180-граммовом цветном виниле с оби-стрипом в стиле 1970-х годов в защитном ПВХ-чехле. «Они сыграли ОГРОМНУЮ роль в создании будущего музыки».
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Funkadelic - One Nation Under A Groove (5060767443118) виниловая пластинка - по цене 4620 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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