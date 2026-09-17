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OST - Mission: Impossible (Danny Elfman) (coloured) (0199957093446) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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OST - Mission: Impossible (Danny Elfman) (coloured) (0199957093446) виниловая пластинка

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OST - Mission: Impossible (Danny Elfman) (coloured) (0199957093446) - фото 2
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Mission: Impossible
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • OST - Mission: Impossible (Danny Elfman) (coloured) (0199957093446) - фото 1
  • OST - Mission: Impossible (Danny Elfman) (coloured) (0199957093446) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 510 руб. 
Начислим 224 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 748556
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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OST - Mission: Impossible (Danny Elfman) (coloured) (0199957093446) виниловая пластинка
6 510 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DECCA
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Decca
Barcode
[0199957093446]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Mission: Impossible
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Sleeping Beauty, Mission: Impossible Theme, Red Handed, Big Trouble, Love Theme?, Mole Hunt, The Disc, Max Found, Looking For "Job", Betrayal, The Heist, Uh-Oh!, Biblical Revelation, Phone Home, Train Time, M?nage ? Trois, Zoom A, Zoom B
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
500

Описание товара OST - Mission: Impossible (Danny Elfman) (coloured) (0199957093446) виниловая пластинка

Этот релиз на двойном виниле красного цвета, выпущенный к RSD 2026, приурочен к 30-летию музыки Дэнни Эльфмана к блокбастеру 1996 года «Mission Impossible». В альбом вошла мгновенно узнаваемая тема из фильма «Миссия невыполнима», первоначально написанная Лало Шифрином для телесериала 1960-х годов и аранжированная Эльфманом для первого фильма франшизы с Томом Крузом в главной роли. Тема известна своим напряженным ритмом с необычным размером 5/4 и знаменитым четырехнотным мотивом, открывающим произведение: музыкальная отсылка к схеме азбуки Морзе для букв MI (?? ··). Эта остроумная кодировка не только напрямую связывает тему с названием, но и усиливает атмосферу секретной связи, тайных операций и загадок, которые определяют мир «Mission Impossible».

Отзывы о товаре OST - Mission: Impossible (Danny Elfman) (coloured) (0199957093446) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
DECCA
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Decca
Barcode
[0199957093446]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Mission: Impossible
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Sleeping Beauty, Mission: Impossible Theme, Red Handed, Big Trouble, Love Theme?, Mole Hunt, The Disc, Max Found, Looking For "Job", Betrayal, The Heist, Uh-Oh!, Biblical Revelation, Phone Home, Train Time, M?nage ? Trois, Zoom A, Zoom B
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Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Этот релиз на двойном виниле красного цвета, выпущенный к RSD 2026, приурочен к 30-летию музыки Дэнни Эльфмана к блокбастеру 1996 года «Mission Impossible». В альбом вошла мгновенно узнаваемая тема из фильма «Миссия невыполнима», первоначально написанная Лало Шифрином для телесериала 1960-х годов и аранжированная Эльфманом для первого фильма франшизы с Томом Крузом в главной роли. Тема известна своим напряженным ритмом с необычным размером 5/4 и знаменитым четырехнотным мотивом, открывающим произведение: музыкальная отсылка к схеме азбуки Морзе для букв MI (?? ··). Эта остроумная кодировка не только напрямую связывает тему с названием, но и усиливает атмосферу секретной связи, тайных операций и загадок, которые определяют мир «Mission Impossible».
Самовывоз
Доставка
Отзывы


OST - Mission: Impossible (Danny Elfman) (coloured) (0199957093446) виниловая пластинка - стоимость товара 6510 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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