Maroon 5 - Songs About Jane (coloured) (0199957116534) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Maroon 5
Альбом (сингл)
Songs About Jane
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 500 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 748469
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Характеристики
Бренд
Interscope
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Interscope
Barcode
[0199957116534]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Maroon 5
Альбом (сингл)
Songs About Jane
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Harder To Breathe, This Love, Shiver, She Will Be Loved, Tangled, The Sun, Must Get Out, Sunday Morning, Secret, Through With You, Not Coming Home, Sweetest Goodbye
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
500
Описание товара Maroon 5 - Songs About Jane (coloured) (0199957116534) виниловая пластинка
Songs About Jane — дебютный альбом американской поп-рок-группы Maroon 5, вышедший в 2002 году. Лимитированное издание на цветном виниле Большая часть материала, вошедшего в дебютный альбом, была навеяна бурными отношениями Адама Левина с бывшей девушкой, с которой они расстались незадолго до выхода пластинки. Альбом включает такие хиты, как «This Love», «She Will Be Loved» и «Sunday Morning».
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
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Бренд
Interscope
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Interscope
Barcode
[0199957116534]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Maroon 5
Альбом (сингл)
Songs About Jane
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Harder To Breathe, This Love, Shiver, She Will Be Loved, Tangled, The Sun, Must Get Out, Sunday Morning, Secret, Through With You, Not Coming Home, Sweetest Goodbye
Развернуть
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Songs About Jane — дебютный альбом американской поп-рок-группы Maroon 5, вышедший в 2002 году. Лимитированное издание на цветном виниле Большая часть материала, вошедшего в дебютный альбом, была навеяна бурными отношениями Адама Левина с бывшей девушкой, с которой они расстались незадолго до выхода пластинки. Альбом включает такие хиты, как «This Love», «She Will Be Loved» и «Sunday Morning».
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Maroon 5 - Songs About Jane (coloured) (0199957116534) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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