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Disclosure - Caracal (zoetrope picture) (0602478654329) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Disclosure - Caracal (zoetrope picture) (0602478654329) виниловая пластинка

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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Disclosure
Альбом (сингл)
Caracal
Жанр
Инструментальная музыка
Версия издания
лимитированное, picture
Цвет винила
рисунок
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Disclosure - Caracal (zoetrope picture) (0602478654329) - фото 1
  • Disclosure - Caracal (zoetrope picture) (0602478654329) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 980 руб. 
Начислим 238 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 748468
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
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Disclosure - Caracal (zoetrope picture) (0602478654329) виниловая пластинка
6 980 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Island
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Island
Barcode
[0602478654329]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Disclosure
Альбом (сингл)
Caracal
Жанр
Инструментальная музыка
Трек-лист
Nocturnal (ft. The Weeknd), Omen (ft. Sam Smith), Holding On (ft. Gregory Porter), Hourglass (ft. LION BABE), Willing & Able (ft. Kwabs), Magnets (ft. Lorde), Jaded, Good Intentions (ft. Miguel), Superego (ft. NAO), Echoes, Masterpiece (ft. Jordan Rakei), Molecules, Moving Mountains (ft. Brendan Reilly), Afterthought
Версия издания
лимитированное, picture
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
рисунок
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
500

Описание товара Disclosure - Caracal (zoetrope picture) (0602478654329) виниловая пластинка

Caracal — второй студийный альбом британской группы Disclosure, который вышел 25 сентября 2015 года. В записи диска участвовали Сэм Смит, Лорд, The Weeknd, Мигель и другие приглашённые музыканты. В честь 10-летия это издание выпущено на zoetrope виниле ограниченным тиражом Этот альбом включает в себя эклектичный набор вокальных коллабораций с такими артистами, как The Weeknd, Сэм Смит, Грегори Портер, Лорд, Джордан Ракей и многими другими. В альбом вошло пять синглов, и второй, получивший признание критиков, «Omen» с Сэмом Смитом, стал самым популярным синглом, достигнув 13-го места в британских чартах и ??собрав почти миллиард прослушиваний по всему миру с момента выхода. Следующий трек Лорд, «Magnets», с момента выхода был прослушан почти 710 миллионов раз. Альбом Caracal был продан тиражом более 135 000 копий по всему миру с момента выхода и был номинирован на премию «Грэмми» в 2016 году в категории «Лучший танцевальный/электронный альбом».

Отзывы о товаре Disclosure - Caracal (zoetrope picture) (0602478654329) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Island
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Island
Barcode
[0602478654329]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Disclosure
Альбом (сингл)
Caracal
Жанр
Инструментальная музыка
Трек-лист
Nocturnal (ft. The Weeknd), Omen (ft. Sam Smith), Holding On (ft. Gregory Porter), Hourglass (ft. LION BABE), Willing & Able (ft. Kwabs), Magnets (ft. Lorde), Jaded, Good Intentions (ft. Miguel), Superego (ft. NAO), Echoes, Masterpiece (ft. Jordan Rakei), Molecules, Moving Mountains (ft. Brendan Reilly), Afterthought
Развернуть
Версия издания
лимитированное, picture
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
рисунок
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
США
Описание
Caracal — второй студийный альбом британской группы Disclosure, который вышел 25 сентября 2015 года. В записи диска участвовали Сэм Смит, Лорд, The Weeknd, Мигель и другие приглашённые музыканты. В честь 10-летия это издание выпущено на zoetrope виниле ограниченным тиражом Этот альбом включает в себя эклектичный набор вокальных коллабораций с такими артистами, как The Weeknd, Сэм Смит, Грегори Портер, Лорд, Джордан Ракей и многими другими. В альбом вошло пять синглов, и второй, получивший признание критиков, «Omen» с Сэмом Смитом, стал самым популярным синглом, достигнув 13-го места в британских чартах и ??собрав почти миллиард прослушиваний по всему миру с момента выхода. Следующий трек Лорд, «Magnets», с момента выхода был прослушан почти 710 миллионов раз. Альбом Caracal был продан тиражом более 135 000 копий по всему миру с момента выхода и был номинирован на премию «Грэмми» в 2016 году в категории «Лучший танцевальный/электронный альбом».
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Disclosure - Caracal (zoetrope picture) (0602478654329) виниловая пластинка - стоимость товара 6980 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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