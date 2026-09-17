OST - The Twilight Saga: Breaking Dawn, Part 2 (Various Artists) (coloured) (0081227806750) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
The Twilight Saga: Breaking Dawn, Part 2
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
фиолетовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 750 руб.
В наличии
Код товара: 748376
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
6 750 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Warner
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner
Barcode
[0081227806750]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
The Twilight Saga: Breaking Dawn, Part 2
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Where I Come From - Passion Pit, Bittersweet - Ellie Goulding, The Forgotten - Green Day, Fire in the Water - Feist, Everything and Nothing - The Boom Circuits, The Antidote - St. Vincent, Speak Up - POP ETC, Heart of Stone - Iko, Cover Your Tracks - A Boy and his Kite, Ghosts - James Vincent McMorrow, All I ve Ever Needed - Paul McDonald & Nikki Reed, New for You - Reeve Carney, A Thousand Years (Feat. Steve Kazee) - Christina Perri, Plus Que Ma Propre Vie - Carter Burwell
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
фиолетовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
500
Описание товара OST - The Twilight Saga: Breaking Dawn, Part 2 (Various Artists) (coloured) (0081227806750) виниловая пластинка
Впервые на виниле выпущен саундтрек к культовому фильму «Сумерки. Сага: Рассвет. Часть 2». Альбом включает 14 композиций, в том числе треки от Passion Pit, Green Day, St. Vincent и многих других. Главный хит - песня «A Thousand Years (Part 2)» Кристины Перри при участии Стива Кази является продолжением культовой темы из первой части «Рассвета» Лимитированное издание на цветном виниле в гейтфолде
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Кинематограф
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 6 450 руб.1613 руб. в СплитGeorge Michael - Faith (196588342417) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 6 500 руб.1625 руб. в СплитBlackmore's Night - Fires At Midnight (coloured) (4029759195405)...
-
В наличииЦена 6 510 руб.1628 руб. в СплитRoger Waters - This Is Not A Drill – Live From Prague (019802908...
-
В наличииЦена 6 510 руб.1628 руб. в СплитFlorence And The Machine - How Big, How Blue, How Beautiful (060...
-
В наличииЦена 6 510 руб.1628 руб. в СплитRon Carter; Eric Dolphy; Mal Waldron - Where? (Analogue, Origina...
-
В наличииЦена 6 510 руб.1628 руб. в СплитUnderworld - Second Toughest In The Infants (0044003442528) вини...
-
В наличииЦена 6 510 руб.1628 руб. в СплитCaptain Beefheart - Lick My Decals Off, Baby - deluxe (008122780...
-
В наличииЦена 6 510 руб.1628 руб. в СплитNeal Morse - Innocence & Danger (0194398755816) виниловая пласти...
-
В наличииЦена 6 510 руб.1628 руб. в СплитThe Creator Tyler - Wolf (coloured) (0196588204517) виниловая пл...
-
В наличииЦена 6 510 руб.1628 руб. в СплитJack White - Acoustic Recordings (0889853660117) виниловая пласт...
-
В наличииЦена 6 510 руб.1628 руб. в СплитTwenty One Pilots - Blurryface (0075678669637) виниловая пластин...
-
В наличииЦена 6 510 руб.1628 руб. в СплитCaptain Beefheart - The Spotlight Kid (coloured) (0603497827657)...
Бренд
Warner
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner
Barcode
[0081227806750]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
The Twilight Saga: Breaking Dawn, Part 2
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Where I Come From - Passion Pit, Bittersweet - Ellie Goulding, The Forgotten - Green Day, Fire in the Water - Feist, Everything and Nothing - The Boom Circuits, The Antidote - St. Vincent, Speak Up - POP ETC, Heart of Stone - Iko, Cover Your Tracks - A Boy and his Kite, Ghosts - James Vincent McMorrow, All I ve Ever Needed - Paul McDonald & Nikki Reed, New for You - Reeve Carney, A Thousand Years (Feat. Steve Kazee) - Christina Perri, Plus Que Ma Propre Vie - Carter Burwell
Развернуть
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
фиолетовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
США
Впервые на виниле выпущен саундтрек к культовому фильму «Сумерки. Сага: Рассвет. Часть 2». Альбом включает 14 композиций, в том числе треки от Passion Pit, Green Day, St. Vincent и многих других. Главный хит - песня «A Thousand Years (Part 2)» Кристины Перри при участии Стива Кази является продолжением культовой темы из первой части «Рассвета» Лимитированное издание на цветном виниле в гейтфолде
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Кинематограф
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Кинематограф
OST - The Twilight Saga: Breaking Dawn, Part 2 (Various Artists) (coloured) (0081227806750) виниловая пластинка - по цене 6750 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре OST - The Twilight Saga: Breaking Dawn, Part 2 (Various Artists) (coloured) (0081227806750) виниловая пластинка