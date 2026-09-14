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Venom - Into Oblivion (Clear & Black Smoke) (4099964187748) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Venom - Into Oblivion (Clear & Black Smoke) (4099964187748) виниловая пластинка

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Venom - Into Oblivion (Clear &amp; Black Smoke) (4099964187748) - фото 1
Venom - Into Oblivion (Clear &amp; Black Smoke) (4099964187748) - фото 2
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Venom
Альбом (сингл)
Into Oblivion
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Venom - Into Oblivion (Clear &amp; Black Smoke) (4099964187748) - фото 1
  • Venom - Into Oblivion (Clear &amp; Black Smoke) (4099964187748) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 730 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 737243
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Характеристики

Бренд
BMG
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
BMG
Barcode
[4099964187748]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Venom
Альбом (сингл)
Into Oblivion
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Into Oblivion, Lay Down Your Soul, Nevermore, Man & Beast, Death The Leveller, As Above, So Below, Kicked Outta Hell, Legend, Live Loud, Metal Bloody Metal, Dogs Of War, Deathwitch, Unholy Mother
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Venom - Into Oblivion (Clear & Black Smoke) (4099964187748) виниловая пластинка

Британская трэш/блэк-метал группа Venom аннонсировала свой шестнадцатый студийный альбом «Into Oblivion» Издание на цветном виниле в гейтфолде «Into Oblivion» — шестнадцатый студийный альбом Venom, в записи которого принял участие их давний состав: Кронос (бас/вокал и один из основателей группы), Рейдж (гитара) и Данте (ударные). Это их первая новая запись с момента выхода альбома «Storm The Gates» в 2018 году. Новый альбом включает тринадцать треков в типичном для Venom стиле: тяжёлые, мрачные и запоминающиеся. Он сочетает в себе классическое звучание 80-х с более современным, прогрессивным подходом, не жертвуя при этом фирменной энергией и безудержным энтузиазмом. Группа Venom была образована в Ньюкасле-апон-Тайне в 1979 году. Они получили известность к концу «новой волны» британского хэви-метала. Их первые два альбома – «Welcome to Hell» (1981) и «Black Metal» (1982) – считаются основополагающими работами для трэш-метала и экстремального метала в целом. Второй альбом оказал такое сильное влияние, что его название стало названием поджанра экстремального метала – блэк-метала. Часто упоминаемые как оказавшие значительное влияние такими группами, как Metallica, Behemoth, Celtic Frost и Mayhem, они входят в число самых почитаемых групп своего поколения.

Отзывы о товаре Venom - Into Oblivion (Clear & Black Smoke) (4099964187748) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
BMG
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
BMG
Barcode
[4099964187748]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Venom
Альбом (сингл)
Into Oblivion
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Into Oblivion, Lay Down Your Soul, Nevermore, Man & Beast, Death The Leveller, As Above, So Below, Kicked Outta Hell, Legend, Live Loud, Metal Bloody Metal, Dogs Of War, Deathwitch, Unholy Mother
Развернуть
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Британская трэш/блэк-метал группа Venom аннонсировала свой шестнадцатый студийный альбом «Into Oblivion» Издание на цветном виниле в гейтфолде «Into Oblivion» — шестнадцатый студийный альбом Venom, в записи которого принял участие их давний состав: Кронос (бас/вокал и один из основателей группы), Рейдж (гитара) и Данте (ударные). Это их первая новая запись с момента выхода альбома «Storm The Gates» в 2018 году. Новый альбом включает тринадцать треков в типичном для Venom стиле: тяжёлые, мрачные и запоминающиеся. Он сочетает в себе классическое звучание 80-х с более современным, прогрессивным подходом, не жертвуя при этом фирменной энергией и безудержным энтузиазмом. Группа Venom была образована в Ньюкасле-апон-Тайне в 1979 году. Они получили известность к концу «новой волны» британского хэви-метала. Их первые два альбома – «Welcome to Hell» (1981) и «Black Metal» (1982) – считаются основополагающими работами для трэш-метала и экстремального метала в целом. Второй альбом оказал такое сильное влияние, что его название стало названием поджанра экстремального метала – блэк-метала. Часто упоминаемые как оказавшие значительное влияние такими группами, как Metallica, Behemoth, Celtic Frost и Mayhem, они входят в число самых почитаемых групп своего поколения.
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Отзывы


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