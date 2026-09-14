Venom - Into Oblivion (Clear & Black Smoke) (4099964187748) виниловая пластинка
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Venom - Into Oblivion (Clear & Black Smoke) (4099964187748) виниловая пластинка
Британская трэш/блэк-метал группа Venom аннонсировала свой шестнадцатый студийный альбом «Into Oblivion» Издание на цветном виниле в гейтфолде «Into Oblivion» — шестнадцатый студийный альбом Venom, в записи которого принял участие их давний состав: Кронос (бас/вокал и один из основателей группы), Рейдж (гитара) и Данте (ударные). Это их первая новая запись с момента выхода альбома «Storm The Gates» в 2018 году. Новый альбом включает тринадцать треков в типичном для Venom стиле: тяжёлые, мрачные и запоминающиеся. Он сочетает в себе классическое звучание 80-х с более современным, прогрессивным подходом, не жертвуя при этом фирменной энергией и безудержным энтузиазмом. Группа Venom была образована в Ньюкасле-апон-Тайне в 1979 году. Они получили известность к концу «новой волны» британского хэви-метала. Их первые два альбома – «Welcome to Hell» (1981) и «Black Metal» (1982) – считаются основополагающими работами для трэш-метала и экстремального метала в целом. Второй альбом оказал такое сильное влияние, что его название стало названием поджанра экстремального метала – блэк-метала. Часто упоминаемые как оказавшие значительное влияние такими группами, как Metallica, Behemoth, Celtic Frost и Mayhem, они входят в число самых почитаемых групп своего поколения.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 6 400 руб.1600 руб. в СплитБраво - Хиты Про Любовь (4620107934495) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 6 450 руб.1613 руб. в СплитGeorge Michael - Faith (196588342417) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 6 510 руб.1628 руб. в СплитRoger Waters - This Is Not A Drill – Live From Prague (019802908...
-
В наличииЦена 6 510 руб.1628 руб. в СплитFlorence And The Machine - How Big, How Blue, How Beautiful (060...
-
В наличииЦена 6 510 руб.1628 руб. в СплитRon Carter; Eric Dolphy; Mal Waldron - Where? (Analogue, Origina...
-
В наличииЦена 6 510 руб.1628 руб. в СплитUnderworld - Second Toughest In The Infants (0044003442528) вини...
-
В наличииЦена 6 510 руб.1628 руб. в СплитCaptain Beefheart - Lick My Decals Off, Baby - deluxe (008122780...
-
В наличииЦена 6 510 руб.1628 руб. в СплитNeal Morse - Innocence & Danger (0194398755816) виниловая пласти...
-
В наличииЦена 6 510 руб.1628 руб. в СплитThe Creator Tyler - Wolf (coloured) (0196588204517) виниловая пл...
-
В наличииЦена 6 510 руб.1628 руб. в СплитJack White - Acoustic Recordings (0889853660117) виниловая пласт...
-
В наличииЦена 6 510 руб.1628 руб. в СплитTwenty One Pilots - Blurryface (0075678669637) виниловая пластин...
-
В наличииЦена 6 510 руб.1628 руб. в СплитDream Theater - Train Of Thought (Clear) (0081227810672) винилов...
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Отзывы о товаре Venom - Into Oblivion (Clear & Black Smoke) (4099964187748) виниловая пластинка