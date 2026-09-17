Captain Beefheart - Lick My Decals Off, Baby - deluxe (0081227806040) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Captain Beefheart
Альбом (сингл)
LICK MY DECALS OFF, BABY
Жанр
Jazz
Версия издания
deluxe
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 510 руб.
В наличии
Код товара: 748365
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Характеристики
Бренд
Warner
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner
Barcode
[0081227806040]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Captain Beefheart
Альбом (сингл)
LICK MY DECALS OFF, BABY
Жанр
Jazz
Трек-лист
Lick My Decals Off, Baby, Doctor Dark, I Love You, You Big Dummy, Peon, Bellerin' Plain, Woe-Is-Uh-Me-Bop, Japan In A Dishpan, I Wanna Find A Woman That'll Hold My Big Toe Till I Have To Go, Petrified Forest, One Red Rose That I Mean, The Buggy Boogie Woogie, The Smithsonian Institute Blues (Or The Big Dig), Space-Age Couple, The Clouds Are Full Of Wine (Not Whiskey Or Rye), Flash Gordon's Ape, Lick My Decals Off, Baby (Instrumental Version), Doctor Dark (Instrumental Version), I Love You, You B
Версия издания
deluxe
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
500
Описание товара Captain Beefheart - Lick My Decals Off, Baby - deluxe (0081227806040) виниловая пластинка
Делюксовое издание классического альбома 1970 года от Captain Beefheart and The Magic Band. Этот лимитированный двойной виниловый набор включает в себя оригинальный альбом, перезаписанный с оригинальных мастер-лент в студии Bernie Grundman Mastering, а также дополнительную пластинку с ранее не издававшимися инструментальными версиями и альтернативными дублями с оригинальных сессий записи альбома.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Warner
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner
Barcode
[0081227806040]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Captain Beefheart
Альбом (сингл)
LICK MY DECALS OFF, BABY
Жанр
Jazz
Трек-лист
Lick My Decals Off, Baby, Doctor Dark, I Love You, You Big Dummy, Peon, Bellerin' Plain, Woe-Is-Uh-Me-Bop, Japan In A Dishpan, I Wanna Find A Woman That'll Hold My Big Toe Till I Have To Go, Petrified Forest, One Red Rose That I Mean, The Buggy Boogie Woogie, The Smithsonian Institute Blues (Or The Big Dig), Space-Age Couple, The Clouds Are Full Of Wine (Not Whiskey Or Rye), Flash Gordon's Ape, Lick My Decals Off, Baby (Instrumental Version), Doctor Dark (Instrumental Version), I Love You, You B
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Версия издания
deluxe
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Делюксовое издание классического альбома 1970 года от Captain Beefheart and The Magic Band. Этот лимитированный двойной виниловый набор включает в себя оригинальный альбом, перезаписанный с оригинальных мастер-лент в студии Bernie Grundman Mastering, а также дополнительную пластинку с ранее не издававшимися инструментальными версиями и альтернативными дублями с оригинальных сессий записи альбома.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Captain Beefheart - Lick My Decals Off, Baby - deluxe (0081227806040) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 6510 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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