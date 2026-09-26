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King Crimson - The Power To Believe (0633367911513) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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King Crimson - The Power To Believe (0633367911513) виниловая пластинка

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Виниловая пластинка King Crimson, The Power To Believe (0633367911513) - фото 1
Виниловая пластинка King Crimson, The Power To Believe (0633367911513) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Виниловая пластинка King Crimson, The Power To Believe (0633367911513) - фото 1
  • Виниловая пластинка King Crimson, The Power To Believe (0633367911513) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 300 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 624833
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Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара King Crimson - The Power To Believe (0633367911513) виниловая пластинка

Впервые на виниле! Ремастированное переиздание тринадцатого студийного альбома группы King Crimson, вышедшего в 2003 году. Издание на двойном черном 200-граммовом виниле содержит бонус-треки с мини-альбома Happy With What You Have to Be Happy With (2002). Британская рок-группа King Crimson была основана в 1968 году барабанщиком Майклом Джайлзом и гитаристом Робертом Фриппом. Коллектив постоянно менялся, несколько раз происходил развал группы и её воссоединение. Единственным постоянным участником остаётся Роберт Фрипп.

Отзывы о товаре King Crimson - The Power To Believe (0633367911513) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
Впервые на виниле! Ремастированное переиздание тринадцатого студийного альбома группы King Crimson, вышедшего в 2003 году. Издание на двойном черном 200-граммовом виниле содержит бонус-треки с мини-альбома Happy With What You Have to Be Happy With (2002). Британская рок-группа King Crimson была основана в 1968 году барабанщиком Майклом Джайлзом и гитаристом Робертом Фриппом. Коллектив постоянно менялся, несколько раз происходил развал группы и её воссоединение. Единственным постоянным участником остаётся Роберт Фрипп.
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Отзывы


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