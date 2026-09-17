OST - The Twilight Saga: Breaking Dawn, Part 1 (Various Artists) (coloured) (0081227806743) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
The Twilight Saga: Breaking Dawn, Part 1
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 750 руб.
В наличии
Код товара: 748359
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Характеристики
Бренд
Warner
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner
Barcode
[0081227806743]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
The Twilight Saga: Breaking Dawn, Part 1
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Endtapes - The Joy Formidable, Love Will Take You - Angus and Julia Stone, It Will Rain - Bruno Mars, Turning Page - Sleeping At Last, From Now On - The Features, A Thousand Years - Christina Perri, Neighbors - Theophilus London, I Didn t Mean It - The Belle Brigade, Sister Rosetta (2011 Version) - Noisettes, Northern Lights - Cider Sky, Flightless Bird American Mouth (Wedding Version) - Iron and Wine, Requiem On Water - Imperial Mammoth, Cold - Aqualung & Lucy Schwartz, Llovera - Mia Maestro, L
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
500
Описание товара OST - The Twilight Saga: Breaking Dawn, Part 1 (Various Artists) (coloured) (0081227806743) виниловая пластинка
Впервые на виниле выпущен саундтрек к культовому фильму «Сумерки. Сага: Рассвет. Часть 1». Включает 19 треков от Бруно Марса, Кристины Перри, Sleeping At Last и многих других. Лимитированное издание на прозрачном красно-белом виниле
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Теги товара: Кинематограф
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Бренд
Warner
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner
Barcode
[0081227806743]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
The Twilight Saga: Breaking Dawn, Part 1
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Endtapes - The Joy Formidable, Love Will Take You - Angus and Julia Stone, It Will Rain - Bruno Mars, Turning Page - Sleeping At Last, From Now On - The Features, A Thousand Years - Christina Perri, Neighbors - Theophilus London, I Didn t Mean It - The Belle Brigade, Sister Rosetta (2011 Version) - Noisettes, Northern Lights - Cider Sky, Flightless Bird American Mouth (Wedding Version) - Iron and Wine, Requiem On Water - Imperial Mammoth, Cold - Aqualung & Lucy Schwartz, Llovera - Mia Maestro, L
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Впервые на виниле выпущен саундтрек к культовому фильму «Сумерки. Сага: Рассвет. Часть 1». Включает 19 треков от Бруно Марса, Кристины Перри, Sleeping At Last и многих других. Лимитированное издание на прозрачном красно-белом виниле
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Кинематограф
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Кинематограф
OST - The Twilight Saga: Breaking Dawn, Part 1 (Various Artists) (coloured) (0081227806743) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 6750 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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