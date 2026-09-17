Yes - Tales From Topographic Tours (0081227806002) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Yes
Альбом (сингл)
Tales From Topographic Tours
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 220 руб.
В наличии
Код товара: 748368
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Характеристики
Бренд
Warner
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
Warner
Barcode
[0081227806002]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Yes
Альбом (сингл)
Tales From Topographic Tours
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
The Revealing Science of God, The Remembering, The Ancient, Ritual, And You and I, Close to the Edge
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
500
Описание товара Yes - Tales From Topographic Tours (0081227806002) виниловая пластинка
Легендарные концертные выступления тура группы YES 1973-74 годов, посвященного альбому Tales From Topographic Oceans. Этот набор на трех виниловых пластинках, выпускаемый к RSD 2026, запечатлел необузданную энергию группы, раздвигающей границы известного мира, и включает в себя полные, захватывающие концертные версии всех четырех эпических сторон альбома, в том числе редкую версию "The Remembering".
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Бренд
Warner
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
Warner
Barcode
[0081227806002]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Yes
Альбом (сингл)
Tales From Topographic Tours
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
The Revealing Science of God, The Remembering, The Ancient, Ritual, And You and I, Close to the Edge
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Легендарные концертные выступления тура группы YES 1973-74 годов, посвященного альбому Tales From Topographic Oceans. Этот набор на трех виниловых пластинках, выпускаемый к RSD 2026, запечатлел необузданную энергию группы, раздвигающей границы известного мира, и включает в себя полные, захватывающие концертные версии всех четырех эпических сторон альбома, в том числе редкую версию "The Remembering".
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Yes - Tales From Topographic Tours (0081227806002) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 7220 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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