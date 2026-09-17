Top.Mail.Ru
Yes - Tales From Topographic Tours (0081227806002) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Yes - Tales From Topographic Tours (0081227806002) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Yes - Tales From Topographic Tours (0081227806002) - фото 1
Yes - Tales From Topographic Tours (0081227806002) - фото 2
Yes - Tales From Topographic Tours (0081227806002) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Yes
Альбом (сингл)
Tales From Topographic Tours
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Yes - Tales From Topographic Tours (0081227806002) - фото 1
  • Yes - Tales From Topographic Tours (0081227806002) - фото 2
  • Yes - Tales From Topographic Tours (0081227806002) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 220 руб. 
Начислим 246 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 748368
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Yes - Tales From Topographic Tours (0081227806002) виниловая пластинка
7 220 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warner
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
Warner
Barcode
[0081227806002]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Yes
Альбом (сингл)
Tales From Topographic Tours
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
The Revealing Science of God, The Remembering, The Ancient, Ritual, And You and I, Close to the Edge
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
500

Описание товара Yes - Tales From Topographic Tours (0081227806002) виниловая пластинка

Легендарные концертные выступления тура группы YES 1973-74 годов, посвященного альбому Tales From Topographic Oceans. Этот набор на трех виниловых пластинках, выпускаемый к RSD 2026, запечатлел необузданную энергию группы, раздвигающей границы известного мира, и включает в себя полные, захватывающие концертные версии всех четырех эпических сторон альбома, в том числе редкую версию "The Remembering".

Отзывы о товаре Yes - Tales From Topographic Tours (0081227806002) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Warner
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
Warner
Barcode
[0081227806002]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Yes
Альбом (сингл)
Tales From Topographic Tours
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
The Revealing Science of God, The Remembering, The Ancient, Ritual, And You and I, Close to the Edge
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Легендарные концертные выступления тура группы YES 1973-74 годов, посвященного альбому Tales From Topographic Oceans. Этот набор на трех виниловых пластинках, выпускаемый к RSD 2026, запечатлел необузданную энергию группы, раздвигающей границы известного мира, и включает в себя полные, захватывающие концертные версии всех четырех эпических сторон альбома, в том числе редкую версию "The Remembering".
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Yes - Tales From Topographic Tours (0081227806002) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 7220 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...