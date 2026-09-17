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Moodymann - Forevernevermore (coloured) (5060100745503) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Moodymann - Forevernevermore (coloured) (5060100745503) виниловая пластинка

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Moodymann - Forevernevermore (coloured) (5060100745503) - фото 2
Moodymann - Forevernevermore (coloured) (5060100745503) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Moodymann
Альбом (сингл)
Forevernevermore
Жанр
House
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
серый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Moodymann - Forevernevermore (coloured) (5060100745503) - фото 1
  • Moodymann - Forevernevermore (coloured) (5060100745503) - фото 2
  • Moodymann - Forevernevermore (coloured) (5060100745503) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 800 руб. 
Начислим 202 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 748356
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Moodymann - Forevernevermore (coloured) (5060100745503) виниловая пластинка
5 800 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
WAS
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
WAS
Barcode
[5060100745503]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Moodymann
Альбом (сингл)
Forevernevermore
Жанр
House
Трек-лист
Meanwhile Back At Home, Wednesday Night People, The Set Up, Don't You Want My Love, (Logo), Your Sweet Lovin, The Thief That Stole My Sad Days (Ya Blessin Me), Forevernevermore, Tribute
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
серый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
500

Описание товара Moodymann - Forevernevermore (coloured) (5060100745503) виниловая пластинка

Альбом Forevernevermore, ставший знаковым для детройтского дип-хауса, — второй полноформатный альбом продюсера Moodymann (Кенни Диксон-младший), выпущенный в 2000 году Издание на цветном 180 г виниле «Forevernevermore» включает в себя переосмысление его лучших треков конца 1990-х, которые теперь считаются настоящей классикой ретро-диско-фанка. Его эмоциональная проникновенность в сочетании с медленными ритмами делает этот альбом созерцательным произведением, напоминающим такие же проникновенные шедевры, как «Let's Get It On» Марвина Гэя и «Talking Book» Стиви Уандера.

Отзывы о товаре Moodymann - Forevernevermore (coloured) (5060100745503) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
WAS
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
WAS
Barcode
[5060100745503]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Moodymann
Альбом (сингл)
Forevernevermore
Жанр
House
Трек-лист
Meanwhile Back At Home, Wednesday Night People, The Set Up, Don't You Want My Love, (Logo), Your Sweet Lovin, The Thief That Stole My Sad Days (Ya Blessin Me), Forevernevermore, Tribute
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
серый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Альбом Forevernevermore, ставший знаковым для детройтского дип-хауса, — второй полноформатный альбом продюсера Moodymann (Кенни Диксон-младший), выпущенный в 2000 году Издание на цветном 180 г виниле «Forevernevermore» включает в себя переосмысление его лучших треков конца 1990-х, которые теперь считаются настоящей классикой ретро-диско-фанка. Его эмоциональная проникновенность в сочетании с медленными ритмами делает этот альбом созерцательным произведением, напоминающим такие же проникновенные шедевры, как «Let's Get It On» Марвина Гэя и «Talking Book» Стиви Уандера.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Moodymann - Forevernevermore (coloured) (5060100745503) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 5800 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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