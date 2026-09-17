Top.Mail.Ru
GLOK - Pattern Recognition (coloured) (4062548029253) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

GLOK - Pattern Recognition (coloured) (4062548029253) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
GLOK - Pattern Recognition (coloured) (4062548029253) - фото 1
GLOK - Pattern Recognition (coloured) (4062548029253) - фото 2
GLOK - Pattern Recognition (coloured) (4062548029253) - фото 3
GLOK - Pattern Recognition (coloured) (4062548029253) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
GLOK
Альбом (сингл)
Pattern Recognition
Жанр
Techno
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • GLOK - Pattern Recognition (coloured) (4062548029253) - фото 1
  • GLOK - Pattern Recognition (coloured) (4062548029253) - фото 2
  • GLOK - Pattern Recognition (coloured) (4062548029253) - фото 3
  • GLOK - Pattern Recognition (coloured) (4062548029253) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 500 руб. 
Начислим 102 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 748355
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
GLOK - Pattern Recognition (coloured) (4062548029253) виниловая пластинка
2 500 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
WAS
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
WAS
Barcode
[4062548029253]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
GLOK
Альбом (сингл)
Pattern Recognition
Жанр
Techno
Трек-лист
Dirty Hugs Closer (To The Edit), That Time Of Night, Process, Memorial Device, Maintaining The Machine, Kintsugi, Entanglement, Day Three, Invocation
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
500

Описание товара GLOK - Pattern Recognition (coloured) (4062548029253) виниловая пластинка

GLOK — это электронное альтер-эго Энди Белла, наиболее известного как гитарист уважаемой шугейз-группы Ride, а также участника других известных коллективов и обладателя заметной сольной карьеры. В октябре этого года выходит его первый полноценный альбом под именем GLOK — «Pattern Recognition» — на лейбле Bytes, дочернем лейбле Ransom Note Records. Хотя обычно Белл славится высококачественным джанглом, дроном и гитарной магией, его эксперименты с танцевальной музыкой не должны вызывать особого удивления. Между жанрами прослеживаются параллели в звуковых слоях, гипнотическом звучании и трансоподобных состояниях сознания, или, как он сам выражается более лаконично: «GLOK — это противостояние электронной и психоделической музыки». Хотя «Pattern Recognition» и не является полноценным концептуальным альбомом, в нем прослеживается общая нить повествования, охватывающая неделю жизни, от выходных до выходных, причем каждая из четырех сторон виниловой пластинки отражает различные состояния души в этот переходный период. Каждая сторона имеет свою неповторимую атмосферу, отличающуюся от предыдущей, но при этом органично сочетающуюся с ней – подобно изменениям, которые человек переживает за 7 дней. На протяжении всего альбома Энди с любовью и мастерством сплетает воедино пульсирующий даб-эйсид, страстный джек-трек, левитационную психоделию, искрящуюся балеарскую музыку, техно, космическую музыку, шугейз, арт-рок и пост-панк в стиле Compass Point – с легким налетом эмбиента, нью-эйдж и современной классики.

Отзывы о товаре GLOK - Pattern Recognition (coloured) (4062548029253) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
WAS
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
WAS
Barcode
[4062548029253]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
GLOK
Альбом (сингл)
Pattern Recognition
Жанр
Techno
Трек-лист
Dirty Hugs Closer (To The Edit), That Time Of Night, Process, Memorial Device, Maintaining The Machine, Kintsugi, Entanglement, Day Three, Invocation
Развернуть
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
GLOK — это электронное альтер-эго Энди Белла, наиболее известного как гитарист уважаемой шугейз-группы Ride, а также участника других известных коллективов и обладателя заметной сольной карьеры. В октябре этого года выходит его первый полноценный альбом под именем GLOK — «Pattern Recognition» — на лейбле Bytes, дочернем лейбле Ransom Note Records. Хотя обычно Белл славится высококачественным джанглом, дроном и гитарной магией, его эксперименты с танцевальной музыкой не должны вызывать особого удивления. Между жанрами прослеживаются параллели в звуковых слоях, гипнотическом звучании и трансоподобных состояниях сознания, или, как он сам выражается более лаконично: «GLOK — это противостояние электронной и психоделической музыки». Хотя «Pattern Recognition» и не является полноценным концептуальным альбомом, в нем прослеживается общая нить повествования, охватывающая неделю жизни, от выходных до выходных, причем каждая из четырех сторон виниловой пластинки отражает различные состояния души в этот переходный период. Каждая сторона имеет свою неповторимую атмосферу, отличающуюся от предыдущей, но при этом органично сочетающуюся с ней – подобно изменениям, которые человек переживает за 7 дней. На протяжении всего альбома Энди с любовью и мастерством сплетает воедино пульсирующий даб-эйсид, страстный джек-трек, левитационную психоделию, искрящуюся балеарскую музыку, техно, космическую музыку, шугейз, арт-рок и пост-панк в стиле Compass Point – с легким налетом эмбиента, нью-эйдж и современной классики.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


GLOK - Pattern Recognition (coloured) (4062548029253) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 2500 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...