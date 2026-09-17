GLOK - Pattern Recognition (coloured) (4062548029253) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара GLOK - Pattern Recognition (coloured) (4062548029253) виниловая пластинка
GLOK — это электронное альтер-эго Энди Белла, наиболее известного как гитарист уважаемой шугейз-группы Ride, а также участника других известных коллективов и обладателя заметной сольной карьеры. В октябре этого года выходит его первый полноценный альбом под именем GLOK — «Pattern Recognition» — на лейбле Bytes, дочернем лейбле Ransom Note Records. Хотя обычно Белл славится высококачественным джанглом, дроном и гитарной магией, его эксперименты с танцевальной музыкой не должны вызывать особого удивления. Между жанрами прослеживаются параллели в звуковых слоях, гипнотическом звучании и трансоподобных состояниях сознания, или, как он сам выражается более лаконично: «GLOK — это противостояние электронной и психоделической музыки». Хотя «Pattern Recognition» и не является полноценным концептуальным альбомом, в нем прослеживается общая нить повествования, охватывающая неделю жизни, от выходных до выходных, причем каждая из четырех сторон виниловой пластинки отражает различные состояния души в этот переходный период. Каждая сторона имеет свою неповторимую атмосферу, отличающуюся от предыдущей, но при этом органично сочетающуюся с ней – подобно изменениям, которые человек переживает за 7 дней. На протяжении всего альбома Энди с любовью и мастерством сплетает воедино пульсирующий даб-эйсид, страстный джек-трек, левитационную психоделию, искрящуюся балеарскую музыку, техно, космическую музыку, шугейз, арт-рок и пост-панк в стиле Compass Point – с легким налетом эмбиента, нью-эйдж и современной классики.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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