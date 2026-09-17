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Jefferson Airplane - Volunteers (coloured) (8719262044234) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Jefferson Airplane - Volunteers (coloured) (8719262044234) виниловая пластинка

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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Jefferson Airplane
Альбом (сингл)
Volunteers
Жанр
Зарубежный классический рок
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Jefferson Airplane - Volunteers (coloured) (8719262044234) - фото 1
  • Jefferson Airplane - Volunteers (coloured) (8719262044234) - фото 2
  • Jefferson Airplane - Volunteers (coloured) (8719262044234) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 390 руб. 
Начислим 160 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 748320
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Jefferson Airplane - Volunteers (coloured) (8719262044234) виниловая пластинка
4 390 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262044234]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Jefferson Airplane
Альбом (сингл)
Volunteers
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
We Can Be Together, Good Shepherd, The Farm, Hey Fredrick, Turn My Life Down, Wooden Ships, Eskimo Blue Day, A Song For All Seasons, Meadowlands, Volunteers
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
500

Описание товара Jefferson Airplane - Volunteers (coloured) (8719262044234) виниловая пластинка

Шестой альбом Jefferson Airplane, Volunteers, был выпущен в 1969 году, всего через два года после их монументального психоделического хиппи-рок-альбома Surrealistic Pillow. Volunteers — это политически заряженный альбом, в основном посвященный несправедливости войны во Вьетнаме. Помимо вызывавшего споры содержания текстов, альбом опередил свое время и в технологическом плане. В то время Volunteers был одним из первых альбомов, записанных на современном шестнадцатидорожечном магнитофоне, изображение которого можно увидеть на обороте обложки альбома. Среди музыкальных соавторов — Стивен Стиллс и Дэвид Кросби. Volunteers — важнейшая запись Jefferson Airplane, входящая в число лучших альбомов этой знаковой сан-францисской психоделической рок-группы. Volunteers выпущен ограниченным тиражом в 2000 экземпляров, каждый из которых имеет индивидуальный номер, на синем виниле, в разворачивающемся конверте с льняной отделкой.

Отзывы о товаре Jefferson Airplane - Volunteers (coloured) (8719262044234) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262044234]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Jefferson Airplane
Альбом (сингл)
Volunteers
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
We Can Be Together, Good Shepherd, The Farm, Hey Fredrick, Turn My Life Down, Wooden Ships, Eskimo Blue Day, A Song For All Seasons, Meadowlands, Volunteers
Развернуть
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Описание
Шестой альбом Jefferson Airplane, Volunteers, был выпущен в 1969 году, всего через два года после их монументального психоделического хиппи-рок-альбома Surrealistic Pillow. Volunteers — это политически заряженный альбом, в основном посвященный несправедливости войны во Вьетнаме. Помимо вызывавшего споры содержания текстов, альбом опередил свое время и в технологическом плане. В то время Volunteers был одним из первых альбомов, записанных на современном шестнадцатидорожечном магнитофоне, изображение которого можно увидеть на обороте обложки альбома. Среди музыкальных соавторов — Стивен Стиллс и Дэвид Кросби. Volunteers — важнейшая запись Jefferson Airplane, входящая в число лучших альбомов этой знаковой сан-францисской психоделической рок-группы. Volunteers выпущен ограниченным тиражом в 2000 экземпляров, каждый из которых имеет индивидуальный номер, на синем виниле, в разворачивающемся конверте с льняной отделкой.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Jefferson Airplane - Volunteers (coloured) (8719262044234) виниловая пластинка - стоимость товара 4390 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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