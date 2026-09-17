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Dead Or Alive - Youthquake (8719262043671) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Dead Or Alive - Youthquake (8719262043671) виниловая пластинка

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Dead Or Alive - Youthquake (8719262043671) - фото 2
Dead Or Alive - Youthquake (8719262043671) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Dead Or Alive
Альбом (сингл)
Youthquake
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Dead Or Alive - Youthquake (8719262043671) - фото 1
  • Dead Or Alive - Youthquake (8719262043671) - фото 2
  • Dead Or Alive - Youthquake (8719262043671) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 680 руб. 
Начислим 138 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 748313
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Dead Or Alive - Youthquake (8719262043671) виниловая пластинка
3 680 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262043671]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Dead Or Alive
Альбом (сингл)
Youthquake
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
You Spin Me Round (Like A Record), I Wanna Be A Toy, Dj Hit That Button, In Too Deep, Big Daddy Of The Rhythm, Cake And Eat It, Lover Come Back To Me, My Heart Goes Bang, It's Been A Long Time
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
500

Описание товара Dead Or Alive - Youthquake (8719262043671) виниловая пластинка

Youthquake — коммерческий прорыв британской поп-группы Dead or Alive. Альбом наиболее известен благодаря культовому синглу "You Spin Me Round (Like a Record)" с его захватывающим барабанным ритмом. Эпатажный образ группы, усиленный вокалистом Питом Бернсом, придал ей уникальную индивидуальность. Еще один огромный хит — диско-композиция "Lover Come Back to Me", в которой вокалист тоскует по возлюбленной. Глэм-рок и готическая музыка смешаны как в музыке, так и в имидже. Dead or Alive добились успеха в середине 1980-х и продали более 50 миллионов пластинок по всему миру. Основатель и вокалист Пит Бернс скончался в 2016 году, что положило конец существованию группы. Прошло 40 лет с момента выхода этого альбома, и Youthquake по-прежнему остается верным способом начать вечеринку!

Отзывы о товаре Dead Or Alive - Youthquake (8719262043671) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262043671]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Dead Or Alive
Альбом (сингл)
Youthquake
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
You Spin Me Round (Like A Record), I Wanna Be A Toy, Dj Hit That Button, In Too Deep, Big Daddy Of The Rhythm, Cake And Eat It, Lover Come Back To Me, My Heart Goes Bang, It's Been A Long Time
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Описание
Youthquake — коммерческий прорыв британской поп-группы Dead or Alive. Альбом наиболее известен благодаря культовому синглу "You Spin Me Round (Like a Record)" с его захватывающим барабанным ритмом. Эпатажный образ группы, усиленный вокалистом Питом Бернсом, придал ей уникальную индивидуальность. Еще один огромный хит — диско-композиция "Lover Come Back to Me", в которой вокалист тоскует по возлюбленной. Глэм-рок и готическая музыка смешаны как в музыке, так и в имидже. Dead or Alive добились успеха в середине 1980-х и продали более 50 миллионов пластинок по всему миру. Основатель и вокалист Пит Бернс скончался в 2016 году, что положило конец существованию группы. Прошло 40 лет с момента выхода этого альбома, и Youthquake по-прежнему остается верным способом начать вечеринку!
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Dead Or Alive - Youthquake (8719262043671) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 3680 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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