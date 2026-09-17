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Testament - Titans Of Creation (0727361489816) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Testament - Titans Of Creation (0727361489816) виниловая пластинка

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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Testament
Альбом (сингл)
Titans Of Creation
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Testament - Titans Of Creation (0727361489816) - фото 1
  • Testament - Titans Of Creation (0727361489816) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 210 руб. 
Начислим 124 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 748263
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Testament - Titans Of Creation (0727361489816) виниловая пластинка
3 210 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Nuclear Blast
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Nuclear Blast
Barcode
[0727361489816]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Testament
Альбом (сингл)
Titans Of Creation
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Children Of The Next Level, WWIII, Dream Deceiver, Night Of The Witch, City Of Angels, Ishtar's Gate, Symptoms, False Prophet, The Healers, Code Of Hammurabi, Curse Of Osiris, Catacombs
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
500

Описание товара Testament - Titans Of Creation (0727361489816) виниловая пластинка

Testament - американская группа из города Беркли (Калифорния) близ Сан-Франциско, играющая в стиле трэш-метал. За 37 лет существования в составе группы происходили многочисленные изменения, при этом постоянным участником остаётся только гитарист Эрик Питерсон. Со временем в группу вернулись два оригинальных участника - Алекс Сколник (гитара) и Грег Кристиан (бас-гитара), хотя Кристиан вновь покинул группу в 2014 году. Чак Билли появился в группе в 1986 году, непосредственно перед началом записи их дебютного альбома The Legacy, заменив Стива Сузу в качестве вокалиста. На счету Testament 11 полноформатных, 5 концертных альбомов, 6 компиляций и 14 синглов. Первый успех и популярность в обществе любителей тяжёлой музыки группа заработала после выхода дебютной пластинки "The Legacy" в 1987 году, за которой последовали "The New Order" (1988), "Practice What You Preach" (1989) и "Souls of Black" (1990). Крупный коммерческий успех группу ожидал сразу после выхода альбома "The Ritual" в 1992 году - он занял в чарте Billboard 200 55 место. Testament четырежды попадали в список 40 лучших альбомов США, а также дважды - в список 50 лучших альбомов Великобритании. Девятый студийный альбом группы, "The Formation Of Damnation" (2008), вошёл в двадцатку лучших альбомов в Германии, заняв 15-е место, в то время как его предшественник, альбом The Gathering, входил в топ-50 лучших альбомов Германии. Десятый студийный альбом под названием "Dark Roots of Earth", увидевший свет 27 июля 2012 года, вскоре после выхода оказался в Billboard 200 под 12-м номером - это самая высокая позиция, которой к тому моменту группе удавалось достичь в американских чартах. "Brotherhood of the Snake" (2016) также вошел в двадцатку американских чартов. Количество проданных альбомов по всему миру превышает 4 миллиона копий и достигает 1,4 миллиона в США с начала "эры SoundScan" (1991-настоящее время).

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Характеристики
Бренд
Nuclear Blast
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Nuclear Blast
Barcode
[0727361489816]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Testament
Альбом (сингл)
Titans Of Creation
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Children Of The Next Level, WWIII, Dream Deceiver, Night Of The Witch, City Of Angels, Ishtar's Gate, Symptoms, False Prophet, The Healers, Code Of Hammurabi, Curse Of Osiris, Catacombs
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Testament - американская группа из города Беркли (Калифорния) близ Сан-Франциско, играющая в стиле трэш-метал. За 37 лет существования в составе группы происходили многочисленные изменения, при этом постоянным участником остаётся только гитарист Эрик Питерсон. Со временем в группу вернулись два оригинальных участника - Алекс Сколник (гитара) и Грег Кристиан (бас-гитара), хотя Кристиан вновь покинул группу в 2014 году. Чак Билли появился в группе в 1986 году, непосредственно перед началом записи их дебютного альбома The Legacy, заменив Стива Сузу в качестве вокалиста. На счету Testament 11 полноформатных, 5 концертных альбомов, 6 компиляций и 14 синглов. Первый успех и популярность в обществе любителей тяжёлой музыки группа заработала после выхода дебютной пластинки "The Legacy" в 1987 году, за которой последовали "The New Order" (1988), "Practice What You Preach" (1989) и "Souls of Black" (1990). Крупный коммерческий успех группу ожидал сразу после выхода альбома "The Ritual" в 1992 году - он занял в чарте Billboard 200 55 место. Testament четырежды попадали в список 40 лучших альбомов США, а также дважды - в список 50 лучших альбомов Великобритании. Девятый студийный альбом группы, "The Formation Of Damnation" (2008), вошёл в двадцатку лучших альбомов в Германии, заняв 15-е место, в то время как его предшественник, альбом The Gathering, входил в топ-50 лучших альбомов Германии. Десятый студийный альбом под названием "Dark Roots of Earth", увидевший свет 27 июля 2012 года, вскоре после выхода оказался в Billboard 200 под 12-м номером - это самая высокая позиция, которой к тому моменту группе удавалось достичь в американских чартах. "Brotherhood of the Snake" (2016) также вошел в двадцатку американских чартов. Количество проданных альбомов по всему миру превышает 4 миллиона копий и достигает 1,4 миллиона в США с начала "эры SoundScan" (1991-настоящее время).
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Testament - Titans Of Creation (0727361489816) виниловая пластинка - по цене 3210 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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