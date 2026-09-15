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Ringo Starr - Rewind Forward (EP) (V10) (0602455866967) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Ringo Starr - Rewind Forward (EP) (V10) (0602455866967) виниловая пластинка

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Ringo Starr - Rewind Forward (EP) (V10) (0602455866967) виниловая пластинка - фото 1
Ringo Starr - Rewind Forward (EP) (V10) (0602455866967) виниловая пластинка - фото 2
Ringo Starr - Rewind Forward (EP) (V10) (0602455866967) виниловая пластинка - фото 3
Ringo Starr - Rewind Forward (EP) (V10) (0602455866967) виниловая пластинка - фото 4
Ringo Starr - Rewind Forward (EP) (V10) (0602455866967) виниловая пластинка - фото 5
Ringo Starr - Rewind Forward (EP) (V10) (0602455866967) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
10 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Ringo Starr
Альбом (сингл)
Rewind forward
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Ringo Starr - Rewind Forward (EP) (V10) (0602455866967) виниловая пластинка - фото 1
  • Ringo Starr - Rewind Forward (EP) (V10) (0602455866967) виниловая пластинка - фото 2
  • Ringo Starr - Rewind Forward (EP) (V10) (0602455866967) виниловая пластинка - фото 3
  • Ringo Starr - Rewind Forward (EP) (V10) (0602455866967) виниловая пластинка - фото 4
  • Ringo Starr - Rewind Forward (EP) (V10) (0602455866967) виниловая пластинка - фото 5
  • Ringo Starr - Rewind Forward (EP) (V10) (0602455866967) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 850 руб. 
Начислим 112 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 642922
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Ringo Starr - Rewind Forward (EP) (V10) (0602455866967) виниловая пластинка
2 850 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602455866967]
Тип издания
10 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Ringo Starr
Альбом (сингл)
Rewind forward
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Shadows On The Wall, Feeling The Sunlight, Rewind Forward, Miss Jean
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Ringo Starr - Rewind Forward (EP) (V10) (0602455866967) виниловая пластинка

Rewind Forward — предстоящий четвертый EP английского певца и автора песен Ринго Старра. "Rewind Forward", новый EP легендарного барабанщика Ринго Старра, включает в себя четыре новые песни, записанные командой всех звезд, включая сэра Пола Маккартни, Джо Уолша, Стива Люкатера, Бенмонта Тенча, Мэтта Биссонетта и Брюса Шугара. Этот сборник с запоминающимися мелодиями, оптимистичными текстами и множеством мира и любви станет обязательным для любого поклонника Ринго.



Теги товара: Поп-музыка

Отзывы о товаре Ringo Starr - Rewind Forward (EP) (V10) (0602455866967) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602455866967]
Тип издания
10 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Ringo Starr
Альбом (сингл)
Rewind forward
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Shadows On The Wall, Feeling The Sunlight, Rewind Forward, Miss Jean
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Rewind Forward — предстоящий четвертый EP английского певца и автора песен Ринго Старра. "Rewind Forward", новый EP легендарного барабанщика Ринго Старра, включает в себя четыре новые песни, записанные командой всех звезд, включая сэра Пола Маккартни, Джо Уолша, Стива Люкатера, Бенмонта Тенча, Мэтта Биссонетта и Брюса Шугара. Этот сборник с запоминающимися мелодиями, оптимистичными текстами и множеством мира и любви станет обязательным для любого поклонника Ринго.


Теги товара: Поп-музыка
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ringo Starr - Rewind Forward (EP) (V10) (0602455866967) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 2850 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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