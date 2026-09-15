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Manfred Mann's Earth Band - Somewhere In Afrika (5060051333880) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Manfred Mann's Earth Band - Somewhere In Afrika (5060051333880) виниловая пластинка

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Manfred Mann&#039;s Earth Band - Somewhere In Afrika (5060051333880) виниловая пластинка - фото 1
Manfred Mann&#039;s Earth Band - Somewhere In Afrika (5060051333880) виниловая пластинка - фото 2
Manfred Mann&#039;s Earth Band - Somewhere In Afrika (5060051333880) виниловая пластинка - фото 3
Manfred Mann&#039;s Earth Band - Somewhere In Afrika (5060051333880) виниловая пластинка - фото 4
Manfred Mann&#039;s Earth Band - Somewhere In Afrika (5060051333880) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Manfred Mann's Earth Band
Альбом (сингл)
Somewhere In Afrika
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Manfred Mann&#039;s Earth Band - Somewhere In Afrika (5060051333880) виниловая пластинка - фото 1
  • Manfred Mann&#039;s Earth Band - Somewhere In Afrika (5060051333880) виниловая пластинка - фото 2
  • Manfred Mann&#039;s Earth Band - Somewhere In Afrika (5060051333880) виниловая пластинка - фото 3
  • Manfred Mann&#039;s Earth Band - Somewhere In Afrika (5060051333880) виниловая пластинка - фото 4
  • Manfred Mann&#039;s Earth Band - Somewhere In Afrika (5060051333880) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 090 руб. 
Начислим 120 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 647000
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Manfred Mann's Earth Band - Somewhere In Afrika (5060051333880) виниловая пластинка
3 090 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[5060051333880]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Manfred Mann's Earth Band
Альбом (сингл)
Somewhere In Afrika
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Demolition Man, Runner, Rebel, Eyes Of Nostradamus, Third World Service, Somewhere In Africa, Tribal Statistics, Lalela, Redemption Song (No Kwazulu), Africa Suite, Brothers And Sisters Of Africa, To Bantustan?, Koze Kobenini? (How Long Must We Wait?), Brothers And Sisters Of Azania
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Manfred Mann's Earth Band - Somewhere In Afrika (5060051333880) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Demolition Man, Runner, Rebel, Eyes Of Nostradamus, Third World Service, Somewhere In Africa, Tribal Statistics, Lalela, Redemption Song (No Kwazulu), Africa Suite, Brothers And Sisters Of Africa, To Bantustan?, Koze Kobenini? (How Long Must We Wait?), Brothers And Sisters Of Azania



Теги товара: Progressive Rock

Отзывы о товаре Manfred Mann's Earth Band - Somewhere In Afrika (5060051333880) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[5060051333880]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Manfred Mann's Earth Band
Альбом (сингл)
Somewhere In Afrika
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Demolition Man, Runner, Rebel, Eyes Of Nostradamus, Third World Service, Somewhere In Africa, Tribal Statistics, Lalela, Redemption Song (No Kwazulu), Africa Suite, Brothers And Sisters Of Africa, To Bantustan?, Koze Kobenini? (How Long Must We Wait?), Brothers And Sisters Of Azania
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Demolition Man, Runner, Rebel, Eyes Of Nostradamus, Third World Service, Somewhere In Africa, Tribal Statistics, Lalela, Redemption Song (No Kwazulu), Africa Suite, Brothers And Sisters Of Africa, To Bantustan?, Koze Kobenini? (How Long Must We Wait?), Brothers And Sisters Of Azania


Теги товара: Progressive Rock
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Доставка
Отзывы


Manfred Mann's Earth Band - Somewhere In Afrika (5060051333880) виниловая пластинка - купить по цене 3090 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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