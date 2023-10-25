Top.Mail.Ru
INXS - Welcome To Wherever You Are (0602537779031) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

INXS - Welcome To Wherever You Are (0602537779031) виниловая пластинка

1 Отзывы
Добавить в избранное Поделиться
INXS - Welcome To Wherever You Are (0602537779031) виниловая пластинка - фото 1
INXS - Welcome To Wherever You Are (0602537779031) виниловая пластинка - фото 2
INXS - Welcome To Wherever You Are (0602537779031) виниловая пластинка - фото 3
INXS - Welcome To Wherever You Are (0602537779031) виниловая пластинка - фото 4
INXS - Welcome To Wherever You Are (0602537779031) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
INXS
Альбом (сингл)
Welcome To Wherever You Are
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • INXS - Welcome To Wherever You Are (0602537779031) виниловая пластинка - фото 1
  • INXS - Welcome To Wherever You Are (0602537779031) виниловая пластинка - фото 2
  • INXS - Welcome To Wherever You Are (0602537779031) виниловая пластинка - фото 3
  • INXS - Welcome To Wherever You Are (0602537779031) виниловая пластинка - фото 4
  • INXS - Welcome To Wherever You Are (0602537779031) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 090 руб. 
Начислим 120 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 629596
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
INXS - Welcome To Wherever You Are (0602537779031) виниловая пластинка
3 090 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602537779031]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
INXS
Альбом (сингл)
Welcome To Wherever You Are
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Questions, Heaven Sent, Communication, Taste It, Not Enough Time, All Around, Baby Don't Cry, Beautiful Girl, Wishing Well, Back on Line, Strange Desire, Men and Women
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Back To Black
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х1
Вес, г.
200

Описание товара INXS - Welcome To Wherever You Are (0602537779031) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Questions, Heaven Sent, Communication, Taste It, Not Enough Time, All Around, Baby Don't Cry, Beautiful Girl, Wishing Well, Back on Line, Strange Desire, Men and Women

Отзывы о товаре INXS - Welcome To Wherever You Are (0602537779031) виниловая пластинка

25.10.2023
Олег

Достоинства:
Переиздание 2014 года альбома группы INXS , вышедшего в 1992 году . Конверт разворотный , полностью повторяет оригинальный . Композиции разноплановые . По звуку замечаний нет .

Недостатки:
Не существенные .

Комментарий:
По мнению некоторых изданий - это лучший альбом группы . Мнение конечно спорное , но в целом альбом слушается с большим интересом . Для поклонника творчества INXS хороший подарок , тем более по такой цене . Мои рекомендации .



Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602537779031]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
INXS
Альбом (сингл)
Welcome To Wherever You Are
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Questions, Heaven Sent, Communication, Taste It, Not Enough Time, All Around, Baby Don't Cry, Beautiful Girl, Wishing Well, Back on Line, Strange Desire, Men and Women
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Back To Black
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Questions, Heaven Sent, Communication, Taste It, Not Enough Time, All Around, Baby Don't Cry, Beautiful Girl, Wishing Well, Back on Line, Strange Desire, Men and Women
Самовывоз
Доставка
Отзывы
25.10.2023
Олег

Достоинства:
Переиздание 2014 года альбома группы INXS , вышедшего в 1992 году . Конверт разворотный , полностью повторяет оригинальный . Композиции разноплановые . По звуку замечаний нет .

Недостатки:
Не существенные .

Комментарий:
По мнению некоторых изданий - это лучший альбом группы . Мнение конечно спорное , но в целом альбом слушается с большим интересом . Для поклонника творчества INXS хороший подарок , тем более по такой цене . Мои рекомендации .


INXS - Welcome To Wherever You Are (0602537779031) виниловая пластинка - купить по цене 3090 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...