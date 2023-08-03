Korn - The Nothing (0016861740917) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Korn
Альбом (сингл)
THE NOTHING
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 730 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 387763
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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0016861740917]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Korn
Альбом (сингл)
THE NOTHING
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
The End Begins, Cold, Youll Never Find Me, The Darkness Is Revealing, Idiosyncrasy, The Seduction Of Indulgence, Finally Free, Can You Hear Me, The Ringmaster, Gravity Of Discomfort, H@rd3r, This Loss, Surrender To Failure
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Korn - The Nothing (0016861740917) виниловая пластинка
Track List
|A1
|The End Begins
|A2
|Cold
|A3
|You'll Never Find Me
|A4
|The Darkness Is Revealing
|A5
|Indiosyncrasy
|A6
|The Seduction Of Indulgence
|A7
|Finally Free
|B1
|Can You Hear Me
|B2
|The Ringmaster
|B3
|Gravity Of Discomfort
|B4
|H@rd3r
|B5
|This Loss
|B6
|Surrender To Failure
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0016861740917]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Korn
Альбом (сингл)
THE NOTHING
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
The End Begins, Cold, Youll Never Find Me, The Darkness Is Revealing, Idiosyncrasy, The Seduction Of Indulgence, Finally Free, Can You Hear Me, The Ringmaster, Gravity Of Discomfort, H@rd3r, This Loss, Surrender To Failure
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Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Track List
|A1
|The End Begins
|A2
|Cold
|A3
|You'll Never Find Me
|A4
|The Darkness Is Revealing
|A5
|Indiosyncrasy
|A6
|The Seduction Of Indulgence
|A7
|Finally Free
|B1
|Can You Hear Me
|B2
|The Ringmaster
|B3
|Gravity Of Discomfort
|B4
|H@rd3r
|B5
|This Loss
|B6
|Surrender To Failure
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Достоинства:
Хороший альбом. И издание тоже на уровне. Звучит достойно.
Недостатки:
нет
Достоинства:
Отлично звучит, стильный выпуклый конверт, выглядит очень круто. Один из самых эмоциональных альбомов Korn.
Комментарий:
Чешское издание на белом виниле. Покупкой очень доволен, забрал самовывозом.
Korn - The Nothing (0016861740917) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Korn - The Nothing (0016861740917) виниловая пластинка
Достоинства:
Хороший альбом. И издание тоже на уровне. Звучит достойно.
Недостатки:
нет
Достоинства:
Отлично звучит, стильный выпуклый конверт, выглядит очень круто. Один из самых эмоциональных альбомов Korn.
Комментарий:
Чешское издание на белом виниле. Покупкой очень доволен, забрал самовывозом.