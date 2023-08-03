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Korn - The Nothing (0016861740917) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Korn - The Nothing (0016861740917) виниловая пластинка

2 Отзывы
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Korn - The Nothing (0016861740917) виниловая пластинка - фото 1
Korn - The Nothing (0016861740917) виниловая пластинка - фото 2
Korn - The Nothing (0016861740917) виниловая пластинка - фото 3
Korn - The Nothing (0016861740917) виниловая пластинка - фото 4
Korn - The Nothing (0016861740917) виниловая пластинка - фото 5
Korn - The Nothing (0016861740917) виниловая пластинка - фото 6
Korn - The Nothing (0016861740917) виниловая пластинка - фото 7
Korn - The Nothing (0016861740917) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Korn
Альбом (сингл)
THE NOTHING
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Korn - The Nothing (0016861740917) виниловая пластинка - фото 1
  • Korn - The Nothing (0016861740917) виниловая пластинка - фото 2
  • Korn - The Nothing (0016861740917) виниловая пластинка - фото 3
  • Korn - The Nothing (0016861740917) виниловая пластинка - фото 4
  • Korn - The Nothing (0016861740917) виниловая пластинка - фото 5
  • Korn - The Nothing (0016861740917) виниловая пластинка - фото 6
  • Korn - The Nothing (0016861740917) виниловая пластинка - фото 7
  • Korn - The Nothing (0016861740917) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 730 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 387763
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Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0016861740917]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Korn
Альбом (сингл)
THE NOTHING
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
The End Begins, Cold, Youll Never Find Me, The Darkness Is Revealing, Idiosyncrasy, The Seduction Of Indulgence, Finally Free, Can You Hear Me, The Ringmaster, Gravity Of Discomfort, H@rd3r, This Loss, Surrender To Failure
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Korn - The Nothing (0016861740917) виниловая пластинка

Track List

A1The End Begins
A2Cold
A3You'll Never Find Me
A4The Darkness Is Revealing
A5Indiosyncrasy
A6The Seduction Of Indulgence
A7Finally Free
B1Can You Hear Me
B2The Ringmaster
B3Gravity Of Discomfort
B4H@rd3r
B5This Loss
B6Surrender To Failure



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре Korn - The Nothing (0016861740917) виниловая пластинка

03.08.2023
Михаил

Достоинства:
Хороший альбом. И издание тоже на уровне. Звучит достойно.

Недостатки:
нет
17.07.2022
Юрий

Достоинства:
Отлично звучит, стильный выпуклый конверт, выглядит очень круто. Один из самых эмоциональных альбомов Korn.

Комментарий:
Чешское издание на белом виниле. Покупкой очень доволен, забрал самовывозом.



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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0016861740917]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Korn
Альбом (сингл)
THE NOTHING
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
The End Begins, Cold, Youll Never Find Me, The Darkness Is Revealing, Idiosyncrasy, The Seduction Of Indulgence, Finally Free, Can You Hear Me, The Ringmaster, Gravity Of Discomfort, H@rd3r, This Loss, Surrender To Failure
Развернуть
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание

Track List

A1The End Begins
A2Cold
A3You'll Never Find Me
A4The Darkness Is Revealing
A5Indiosyncrasy
A6The Seduction Of Indulgence
A7Finally Free
B1Can You Hear Me
B2The Ringmaster
B3Gravity Of Discomfort
B4H@rd3r
B5This Loss
B6Surrender To Failure


Теги товара: Цветной винил
Самовывоз
Доставка
Отзывы
03.08.2023
Михаил

Достоинства:
Хороший альбом. И издание тоже на уровне. Звучит достойно.

Недостатки:
нет
17.07.2022
Юрий

Достоинства:
Отлично звучит, стильный выпуклый конверт, выглядит очень круто. Один из самых эмоциональных альбомов Korn.

Комментарий:
Чешское издание на белом виниле. Покупкой очень доволен, забрал самовывозом.


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