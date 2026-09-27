Michael Schenker Group - Built To Destroy (5060516090334) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Michael Schenker Group - Built To Destroy (5060516090334) виниловая пластинка
"Built To Destroy" - переиздание студийного альбома группы Michael Schenker Group, записанного в 1983 году. Альбом представлен в американском миксе (US Mix). Немецкий рок-гитарист Михаэль Шенкер родился в 1955 году и прославился как участник групп Scorpions и UFO. В 1979 году основал собственный проект Michael Schenker Group с которым успешно выступает по сей день. Журнал Guitar World включил музыканта в список "100 величайших хэви-метал гитаристов", а журнал Vegas Rocks! вручил ему награду "Rock guitar Legend".
Tracklist
- I'm Gonna Make You Mine
- Time Waits (For No One)
- Systems Failing
- Rock Will Never Die
- Red Sky
- Rock My Nights Away
- Captain Nemo
- The Dogs Of War
- Still Love That Little Devil
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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"Built To Destroy" - переиздание студийного альбома группы Michael Schenker Group, записанного в 1983 году. Альбом представлен в американском миксе (US Mix). Немецкий рок-гитарист Михаэль Шенкер родился в 1955 году и прославился как участник групп Scorpions и UFO. В 1979 году основал собственный проект Michael Schenker Group с которым успешно выступает по сей день. Журнал Guitar World включил музыканта в список "100 величайших хэви-метал гитаристов", а журнал Vegas Rocks! вручил ему награду "Rock guitar Legend".
Tracklist
- I'm Gonna Make You Mine
- Time Waits (For No One)
- Systems Failing
- Rock Will Never Die
- Red Sky
- Rock My Nights Away
- Captain Nemo
- The Dogs Of War
- Still Love That Little Devil
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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