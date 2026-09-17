Darkthrone - Pre-Historic Metal (0801056830531) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Darkthrone
Альбом (сингл)
Pre-Historic Metal
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 390 руб.
В наличии
Код товара: 748256
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4 390 руб.
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Характеристики
Бренд
Peaceville Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Peaceville Records
Barcode
[0801056830531]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Darkthrone
Альбом (сингл)
Pre-Historic Metal
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
They Found One Of My Graves, Pre-Historic Metal, Siberian Thaw, Deeply Rooted, The Dry Wells Of Hell, So I Marched To The Sunken Empire, Eat Eat Eat Your Pride, Eon 4
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
500
Описание товара Darkthrone - Pre-Historic Metal (0801056830531) виниловая пластинка
"Pre-Historic Metal" - студийный альбом метал-группы Darkthrone, выпущенный в 2026 году. Исполнительный продюсер – Фредерик Джуд. Издание на виниле черного цвета. Darkthrone - норвежская блэк-метал-группа, основанная в 1986 году в городе Колботн, Акерсхус. Изначально группа называлась Black Death и исполняла дэт-метал, но вскоре сменила название на Darkthrone и стала играть в стиле блэк-метал под влиянием групп Bathory и Celtic Frost.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Peaceville Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Peaceville Records
Barcode
[0801056830531]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Darkthrone
Альбом (сингл)
Pre-Historic Metal
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
They Found One Of My Graves, Pre-Historic Metal, Siberian Thaw, Deeply Rooted, The Dry Wells Of Hell, So I Marched To The Sunken Empire, Eat Eat Eat Your Pride, Eon 4
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
"Pre-Historic Metal" - студийный альбом метал-группы Darkthrone, выпущенный в 2026 году. Исполнительный продюсер – Фредерик Джуд. Издание на виниле черного цвета. Darkthrone - норвежская блэк-метал-группа, основанная в 1986 году в городе Колботн, Акерсхус. Изначально группа называлась Black Death и исполняла дэт-метал, но вскоре сменила название на Darkthrone и стала играть в стиле блэк-метал под влиянием групп Bathory и Celtic Frost.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Darkthrone - Pre-Historic Metal (0801056830531) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 4390 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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