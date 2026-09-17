Darkthrone - The Cult Is Alive (0801056813213) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2004
Исполнитель
Darkthrone
Альбом (сингл)
The Cult Is Alive
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 620 руб.
В наличии
Код товара: 748255
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4 620 руб.
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Характеристики
Бренд
Peaceville Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Peaceville Records
Barcode
[0801056813213]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2004
Исполнитель
Darkthrone
Альбом (сингл)
The Cult Is Alive
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
The Cult Of Goliath, Too Old Too Cold, Atomic Coming, Graveyard Slut, Underdogs And Overlords, Whisky Funeral, De Underjordiske (?lia Capitolina), Tyster P? Gud, Shut Up, Forebyggende Krig
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
500
Описание товара Darkthrone - The Cult Is Alive (0801056813213) виниловая пластинка
Одиннадцатый студийный альбом группы Darkthrone, вышедший 27 февраля 2006 года на лейбле Peaceville Records. Стал переломным в их творчестве, следующий альбом уже имел совсем иной жанр.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Peaceville Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Peaceville Records
Barcode
[0801056813213]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2004
Исполнитель
Darkthrone
Альбом (сингл)
The Cult Is Alive
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
The Cult Of Goliath, Too Old Too Cold, Atomic Coming, Graveyard Slut, Underdogs And Overlords, Whisky Funeral, De Underjordiske (?lia Capitolina), Tyster P? Gud, Shut Up, Forebyggende Krig
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Одиннадцатый студийный альбом группы Darkthrone, вышедший 27 февраля 2006 года на лейбле Peaceville Records. Стал переломным в их творчестве, следующий альбом уже имел совсем иной жанр.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Darkthrone - The Cult Is Alive (0801056813213) виниловая пластинка - стоимость товара 4620 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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