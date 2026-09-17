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Головка рукавная DENZEL 99607, HC-50, диаметр 2" купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Головка рукавная DENZEL 99607, HC-50, диаметр 2"

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Головка рукавная DENZEL 99607, HC-50, диаметр 2&quot; - фото 5
Головка рукавная DENZEL 99607, HC-50, диаметр 2&quot; - фото 6
Головка рукавная DENZEL 99607, HC-50, диаметр 2&quot; - фото 7
Головка рукавная DENZEL 99607, HC-50, диаметр 2&quot; - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал
алюминий, резина
Давление, Бар
16
Диаметр
2"
  • Головка рукавная DENZEL 99607, HC-50, диаметр 2&quot; - фото 1
  • Головка рукавная DENZEL 99607, HC-50, диаметр 2&quot; - фото 2
  • Головка рукавная DENZEL 99607, HC-50, диаметр 2&quot; - фото 3
  • Головка рукавная DENZEL 99607, HC-50, диаметр 2&quot; - фото 4
  • Головка рукавная DENZEL 99607, HC-50, диаметр 2&quot; - фото 5
  • Головка рукавная DENZEL 99607, HC-50, диаметр 2&quot; - фото 6
  • Головка рукавная DENZEL 99607, HC-50, диаметр 2&quot; - фото 7
  • Головка рукавная DENZEL 99607, HC-50, диаметр 2&quot; - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
540 руб. 
Начислим 29 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 748007
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Головка рукавная DENZEL 99607, HC-50, диаметр 2"
540 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DENZEL
Материал
алюминий, резина
Давление, Бар
16
Диаметр
2"
Комплектация
Головка рукавная - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х9х8
Вес, г.
260

Описание товара Головка рукавная DENZEL 99607, HC-50, диаметр 2"

Рукавная головка Denzel HC-50 99607 с присоединительным диаметром 2" предназначена для подключения напорного рукава к выходному патрубку мотопомпы, а также для соединения шлангов между собой. Подходит к моделям Denzel 99201 и 99203. Используется для организации систем полива, водоснабжения, пожаротушения.

Преимущества

  • Аксессуар изготовлен из алюминия, устойчивого к образованию коррозии.
  • Резиновая манжета повышает герметичность соединения.
  • Благодаря быстроразъемному соединению установка головки занимает несколько секунд.



Смотрите также: Аксессуары для насосов

Отзывы о товаре Головка рукавная DENZEL 99607, HC-50, диаметр 2"




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
DENZEL
Материал
алюминий, резина
Давление, Бар
16
Диаметр
2"
Комплектация
Головка рукавная - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Рукавная головка Denzel HC-50 99607 с присоединительным диаметром 2" предназначена для подключения напорного рукава к выходному патрубку мотопомпы, а также для соединения шлангов между собой. Подходит к моделям Denzel 99201 и 99203. Используется для организации систем полива, водоснабжения, пожаротушения.

Преимущества

  • Аксессуар изготовлен из алюминия, устойчивого к образованию коррозии.
  • Резиновая манжета повышает герметичность соединения.
  • Благодаря быстроразъемному соединению установка головки занимает несколько секунд.


Смотрите также: Аксессуары для насосов
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Головка рукавная DENZEL 99607, HC-50, диаметр 2" - стоимость товара 540 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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