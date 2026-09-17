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Всасывающий комплект для насоса DENZEL 97283, РК-7, 7 м, диам. 1", обратный клапан купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Всасывающий комплект для насоса DENZEL 97283, РК-7, 7 м, диам. 1", обратный клапан

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Всасывающий комплект для насоса DENZEL 97283, РК-7, 7 м, диам. 1&quot;, обратный клапан - фото 1
Всасывающий комплект для насоса DENZEL 97283, РК-7, 7 м, диам. 1&quot;, обратный клапан - фото 2
Всасывающий комплект для насоса DENZEL 97283, РК-7, 7 м, диам. 1&quot;, обратный клапан - фото 3
Всасывающий комплект для насоса DENZEL 97283, РК-7, 7 м, диам. 1&quot;, обратный клапан - фото 4
Всасывающий комплект для насоса DENZEL 97283, РК-7, 7 м, диам. 1&quot;, обратный клапан - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал
PP-GF30
Давление, Бар
6
Резьба
внешняя, G1", G1
Подсоединительная резьба
G1 (внешняя)
Диаметр
1"
  • Всасывающий комплект для насоса DENZEL 97283, РК-7, 7 м, диам. 1&quot;, обратный клапан - фото 1
  • Всасывающий комплект для насоса DENZEL 97283, РК-7, 7 м, диам. 1&quot;, обратный клапан - фото 2
  • Всасывающий комплект для насоса DENZEL 97283, РК-7, 7 м, диам. 1&quot;, обратный клапан - фото 3
  • Всасывающий комплект для насоса DENZEL 97283, РК-7, 7 м, диам. 1&quot;, обратный клапан - фото 4
  • Всасывающий комплект для насоса DENZEL 97283, РК-7, 7 м, диам. 1&quot;, обратный клапан - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 310 руб. 
Начислим 37 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 748060
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Всасывающий комплект для насоса DENZEL 97283, РК-7, 7 м, диам. 1", обратный клапан
2 310 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DENZEL
Материал
PP-GF30
Давление, Бар
6
Резьба
внешняя, G1", G1
Подсоединительная резьба
G1 (внешняя)
Диаметр
1"
Комплектация
Всасывающий комплект - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х35х13
Вес, кг.
1.57

Описание товара Всасывающий комплект для насоса DENZEL 97283, РК-7, 7 м, диам. 1", обратный клапан

Всасывающий комплект Denzel РК 7 97283 с присоединительным диаметром 1 дюйм, со шлангом длиной 7 м м обратным клапаном, используется с поверхностными насосами и автоматическими насосными станциям Denzel. Благодаря встроенному фильтру, очищающему поступающую воду, ее можно набирать не только из искусственных резервуаров, но и из естественных водоемов.

Преимущества

  • Прочность и долговечность — гофрированный шланг из высококачественного ПВХ устойчив к излому и разрыву.
  • Длина шланга 7 м — можно набирать воду с большой глубины.
  • Эффективная работа — встроенный обратный клапан не допускает оттока воды.
  • Полная комплектация — коннектор и штуцер для подключения есть в комплекте, поэтому их не нужно покупать отдельно.



Смотрите также: Аксессуары для насосов

Отзывы о товаре Всасывающий комплект для насоса DENZEL 97283, РК-7, 7 м, диам. 1", обратный клапан




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
DENZEL
Материал
PP-GF30
Давление, Бар
6
Резьба
внешняя, G1", G1
Подсоединительная резьба
G1 (внешняя)
Диаметр
1"
Комплектация
Всасывающий комплект - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Всасывающий комплект Denzel РК 7 97283 с присоединительным диаметром 1 дюйм, со шлангом длиной 7 м м обратным клапаном, используется с поверхностными насосами и автоматическими насосными станциям Denzel. Благодаря встроенному фильтру, очищающему поступающую воду, ее можно набирать не только из искусственных резервуаров, но и из естественных водоемов.

Преимущества

  • Прочность и долговечность — гофрированный шланг из высококачественного ПВХ устойчив к излому и разрыву.
  • Длина шланга 7 м — можно набирать воду с большой глубины.
  • Эффективная работа — встроенный обратный клапан не допускает оттока воды.
  • Полная комплектация — коннектор и штуцер для подключения есть в комплекте, поэтому их не нужно покупать отдельно.


Смотрите также: Аксессуары для насосов
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Всасывающий комплект для насоса DENZEL 97283, РК-7, 7 м, диам. 1", обратный клапан - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 2310 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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