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Рукав всасывающий DENZEL 99602, SH-80, диаметр 3", длина 4 м купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Рукав всасывающий DENZEL 99602, SH-80, диаметр 3", длина 4 м

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Рукав всасывающий DENZEL 99602, SH-80, диаметр 3&quot;, длина 4 м - фото 1
Рукав всасывающий DENZEL 99602, SH-80, диаметр 3&quot;, длина 4 м - фото 2
Рукав всасывающий DENZEL 99602, SH-80, диаметр 3&quot;, длина 4 м - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал
резина, полиэстер
Давление, Бар
10
Диаметр
3"
  • Рукав всасывающий DENZEL 99602, SH-80, диаметр 3&quot;, длина 4 м - фото 1
  • Рукав всасывающий DENZEL 99602, SH-80, диаметр 3&quot;, длина 4 м - фото 2
  • Рукав всасывающий DENZEL 99602, SH-80, диаметр 3&quot;, длина 4 м - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 680 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 748004
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Характеристики

Бренд
DENZEL
Материал
резина, полиэстер
Давление, Бар
10
Диаметр
3"
Комплектация
Рукав всасывающий - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.16х0.97х0.19
Вес, кг.
10.7

Описание товара Рукав всасывающий DENZEL 99602, SH-80, диаметр 3", длина 4 м

Рукав всасывающий DENZEL 99602, SH-80, диаметр 3", длина 4 м



Смотрите также: Аксессуары для насосов

Отзывы о товаре Рукав всасывающий DENZEL 99602, SH-80, диаметр 3", длина 4 м




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Характеристики
Бренд
DENZEL
Материал
резина, полиэстер
Давление, Бар
10
Диаметр
3"
Комплектация
Рукав всасывающий - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание
Рукав всасывающий DENZEL 99602, SH-80, диаметр 3", длина 4 м


Смотрите также: Аксессуары для насосов
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Доставка
Отзывы


Рукав всасывающий DENZEL 99602, SH-80, диаметр 3", длина 4 м - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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