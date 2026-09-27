Головка муфтовая DENZEL 99606, PC-80, диаметр 3"
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Характеристики
Материал
алюминий, резина
Давление, Бар
16
Резьба
G3
Подсоединительная резьба
G3
Диаметр
3"
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
740 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 748006
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Характеристики
Бренд
DENZEL
Материал
алюминий, резина
Давление, Бар
16
Резьба
G3
Подсоединительная резьба
G3
Диаметр
3"
Комплектация
Головка муфтовая - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х12х6
Вес, г.
370
Описание товара Головка муфтовая DENZEL 99606, PC-80, диаметр 3"
Муфтовая головка Denzel PC-80 99606 с присоединительным диаметром 3" предназначена для соединения выходного патрубка мотопомпы с напорным рукавом. Подходит к моделям Denzel 99202 и 99204. Используется для организации систем полива, водоснабжения, пожаротушения.
Преимущества
- Аксессуар изготовлен из алюминия, устойчивого к образованию коррозии.
- Резиновая манжета повышает герметичность соединения.
- Благодаря быстроразъемному соединению установка головки занимает несколько секунд.
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Бренд
DENZEL
Материал
алюминий, резина
Давление, Бар
16
Резьба
G3
Подсоединительная резьба
G3
Диаметр
3"
Комплектация
Головка муфтовая - 1 шт
Страна производитель
Китай
Муфтовая головка Denzel PC-80 99606 с присоединительным диаметром 3" предназначена для соединения выходного патрубка мотопомпы с напорным рукавом. Подходит к моделям Denzel 99202 и 99204. Используется для организации систем полива, водоснабжения, пожаротушения.
Преимущества
- Аксессуар изготовлен из алюминия, устойчивого к образованию коррозии.
- Резиновая манжета повышает герметичность соединения.
- Благодаря быстроразъемному соединению установка головки занимает несколько секунд.
Смотрите также: Аксессуары для насосов
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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