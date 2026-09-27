Рукав напорный DENZEL 99603, DH-50, диаметр 2", длина 20 м
Оригинальный товар
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Характеристики
Материал
Полиуретан, Полиэстер
Давление, Бар
10
Диаметр
2"
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 610 руб.
В наличии
Код товара: 748005
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1 610 руб.
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Характеристики
Бренд
DENZEL
Материал
Полиуретан, Полиэстер
Давление, Бар
10
Диаметр
2"
Комплектация
Рукав напорный - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х27х9
Вес, кг.
2.42
Описание товара Рукав напорный DENZEL 99603, DH-50, диаметр 2", длина 20 м
Напорный рукав Denzel DH-50 99603 диаметром 2" и длиной 20 м выдерживает рабочее давление 1 МПа и предназначен для подачи воды от мотопомпы к месту водоразбора или тушения пожара. Совместим с мотопомпами Denzel 99201 и 99203.
Преимущества
- Надежность — рукав отличается устойчивостью к перепадам температур и ультрафиолетовому излучению.
- Стойкость к разрыву — 2-слойная структура обеспечивает эластичность, гибкость и герметичность.
- Компактность и малый вес — рукав удобен в хранении и транспортировке.
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Бренд
DENZEL
Материал
Полиуретан, Полиэстер
Давление, Бар
10
Диаметр
2"
Комплектация
Рукав напорный - 1 шт
Страна производитель
Китай
Напорный рукав Denzel DH-50 99603 диаметром 2" и длиной 20 м выдерживает рабочее давление 1 МПа и предназначен для подачи воды от мотопомпы к месту водоразбора или тушения пожара. Совместим с мотопомпами Denzel 99201 и 99203.
Преимущества
- Надежность — рукав отличается устойчивостью к перепадам температур и ультрафиолетовому излучению.
- Стойкость к разрыву — 2-слойная структура обеспечивает эластичность, гибкость и герметичность.
- Компактность и малый вес — рукав удобен в хранении и транспортировке.
Смотрите также: Аксессуары для насосов
Рукав напорный DENZEL 99603, DH-50, диаметр 2", длина 20 м - по цене 1610 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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