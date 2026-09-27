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Рукав всасывающий DENZEL 99601, SH-50, диаметр 2", длина 4 м купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Рукав всасывающий DENZEL 99601, SH-50, диаметр 2", длина 4 м

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Рукав всасывающий DENZEL 99601, SH-50, диаметр 2&quot;, длина 4 м - фото 1
Рукав всасывающий DENZEL 99601, SH-50, диаметр 2&quot;, длина 4 м - фото 2
Рукав всасывающий DENZEL 99601, SH-50, диаметр 2&quot;, длина 4 м - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал
резина, полиэстер
Давление, Бар
10
Диаметр
2"
  • Рукав всасывающий DENZEL 99601, SH-50, диаметр 2&quot;, длина 4 м - фото 1
  • Рукав всасывающий DENZEL 99601, SH-50, диаметр 2&quot;, длина 4 м - фото 2
  • Рукав всасывающий DENZEL 99601, SH-50, диаметр 2&quot;, длина 4 м - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 230 руб. 
Начислим 36 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 748003
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Рукав всасывающий DENZEL 99601, SH-50, диаметр 2", длина 4 м
2 230 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DENZEL
Материал
резина, полиэстер
Давление, Бар
10
Диаметр
2"
Комплектация
Рукав всасывающий - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
60х60х13
Вес, кг.
5.74

Описание товара Рукав всасывающий DENZEL 99601, SH-50, диаметр 2", длина 4 м

Рукав всасывающий DENZEL 99601, SH-50, диаметр 2", длина 4 м



Смотрите также: Аксессуары для насосов

Отзывы о товаре Рукав всасывающий DENZEL 99601, SH-50, диаметр 2", длина 4 м




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Характеристики
Бренд
DENZEL
Материал
резина, полиэстер
Давление, Бар
10
Диаметр
2"
Комплектация
Рукав всасывающий - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание
Рукав всасывающий DENZEL 99601, SH-50, диаметр 2", длина 4 м


Смотрите также: Аксессуары для насосов
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Рукав всасывающий DENZEL 99601, SH-50, диаметр 2", длина 4 м - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 2230 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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