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Рабочие подмости СИБРТЕХ 97961, 2х4х2 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Рабочие подмости СИБРТЕХ 97961, 2х4х2

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Рабочие подмости СИБРТЕХ 97961, 2х4х2 - фото 1
Рабочие подмости СИБРТЕХ 97961, 2х4х2 - фото 2
Рабочие подмости СИБРТЕХ 97961, 2х4х2 - фото 3
Рабочие подмости СИБРТЕХ 97961, 2х4х2 - фото 4
Рабочие подмости СИБРТЕХ 97961, 2х4х2 - фото 5
Рабочие подмости СИБРТЕХ 97961, 2х4х2 - фото 6
Рабочие подмости СИБРТЕХ 97961, 2х4х2 - фото 7
Рабочие подмости СИБРТЕХ 97961, 2х4х2 - фото 8
Рабочие подмости СИБРТЕХ 97961, 2х4х2 - фото 9
Рабочие подмости СИБРТЕХ 97961, 2х4х2 - фото 10
Рабочие подмости СИБРТЕХ 97961, 2х4х2 - фото 11
Рабочие подмости СИБРТЕХ 97961, 2х4х2 - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Рабочая высота, м
2.58
Максимальная нагрузка, кг
150
  • Рабочие подмости СИБРТЕХ 97961, 2х4х2 - фото 1
  • Рабочие подмости СИБРТЕХ 97961, 2х4х2 - фото 2
  • Рабочие подмости СИБРТЕХ 97961, 2х4х2 - фото 3
  • Рабочие подмости СИБРТЕХ 97961, 2х4х2 - фото 4
  • Рабочие подмости СИБРТЕХ 97961, 2х4х2 - фото 5
  • Рабочие подмости СИБРТЕХ 97961, 2х4х2 - фото 6
  • Рабочие подмости СИБРТЕХ 97961, 2х4х2 - фото 7
  • Рабочие подмости СИБРТЕХ 97961, 2х4х2 - фото 8
  • Рабочие подмости СИБРТЕХ 97961, 2х4х2 - фото 9
  • Рабочие подмости СИБРТЕХ 97961, 2х4х2 - фото 10
  • Рабочие подмости СИБРТЕХ 97961, 2х4х2 - фото 11
  • Рабочие подмости СИБРТЕХ 97961, 2х4х2 - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 420 руб. 
Начислим 151 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 747957
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Рабочие подмости СИБРТЕХ 97961, 2х4х2
9 420 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
СИБРТЕХ
Комплектация
Подмости - 1 шт
Рабочая высота, м
2.58
Максимальная нагрузка, кг
150
Габариты в сложенном состоянии, мм
1160x460x150
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, м
1.18х0.46х0.14
Вес, кг.
10.3

Описание товара Рабочие подмости СИБРТЕХ 97961, 2х4х2

Рабочие подмости 97961, количество ступеней 2 х 4 х 2, используют для размещения инструментов и материалов, а также для работы на высоте. Рассчитаны на нагрузку до 150 кг, используются во время строительства и ремонта.

Преимущества

  • Надежность — стойки и ступени изготовлены из прессованного алюминиевого профиля, рабочая площадка из антисептированной фанеры устойчива к воздействию микроорганизмов и насекомых.
  • Увеличенная прочность — стойки усилены в местах наибольшей нагрузки, многократная развальцовка обеспечивает надежное соединение ступеней со стойками.
  • Простая установка — подмости быстро устанавливаются и складываются, шарнирные замки легко регулируются и автоматически фиксируются.
  • Безопасность — ступени имеют антискользящую рифленую поверхность, а благодаря пластиковым накладкам на стойках подмости не скользят во время работы.
  • Удобное хранение и транспортировка — габариты в сложенном состоянии составляют 1,16 х 0,15 х 0,48 м.

Отзывы о товаре Рабочие подмости СИБРТЕХ 97961, 2х4х2




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Характеристики
Бренд
СИБРТЕХ
Комплектация
Подмости - 1 шт
Рабочая высота, м
2.58
Максимальная нагрузка, кг
150
Габариты в сложенном состоянии, мм
1160x460x150
Страна производитель
Россия
Описание

Рабочие подмости 97961, количество ступеней 2 х 4 х 2, используют для размещения инструментов и материалов, а также для работы на высоте. Рассчитаны на нагрузку до 150 кг, используются во время строительства и ремонта.

Преимущества

  • Надежность — стойки и ступени изготовлены из прессованного алюминиевого профиля, рабочая площадка из антисептированной фанеры устойчива к воздействию микроорганизмов и насекомых.
  • Увеличенная прочность — стойки усилены в местах наибольшей нагрузки, многократная развальцовка обеспечивает надежное соединение ступеней со стойками.
  • Простая установка — подмости быстро устанавливаются и складываются, шарнирные замки легко регулируются и автоматически фиксируются.
  • Безопасность — ступени имеют антискользящую рифленую поверхность, а благодаря пластиковым накладкам на стойках подмости не скользят во время работы.
  • Удобное хранение и транспортировка — габариты в сложенном состоянии составляют 1,16 х 0,15 х 0,48 м.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Рабочие подмости СИБРТЕХ 97961, 2х4х2 - стоимость товара 9420 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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