Стремянка двусторонняя СИБРТЕХ 97925, 5ст., алюминиевая, Россия
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал
алюминиевый сплав
Количество ступеней
5
Рабочая высота, м
3
Максимальная нагрузка, кг
150
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 950 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 747938
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Характеристики
Бренд
Комплектация
Стремянка двухсторонняя - 1 шт
Материал
алюминиевый сплав
Количество ступеней
5
Рабочая высота, м
3
Максимальная нагрузка, кг
150
Ширина верхней ступени, мм
371
Ширина нижней ступени, мм
461
Габариты в сложенном состоянии, мм
1004x484x160
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, м
1.12х0.49х0.16
Вес, кг.
3.5
Описание товара Стремянка двусторонняя СИБРТЕХ 97925, 5ст., алюминиевая, Россия
Стремянка двусторонняя СИБРТЕХ 97925, 5ст., алюминиевая, Россия
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Бренд
Комплектация
Стремянка двухсторонняя - 1 шт
Материал
алюминиевый сплав
Количество ступеней
5
Рабочая высота, м
3
Максимальная нагрузка, кг
150
Ширина верхней ступени, мм
371
Ширина нижней ступени, мм
461
Габариты в сложенном состоянии, мм
1004x484x160
Страна производитель
Россия
Стремянка двусторонняя СИБРТЕХ 97925, 5ст., алюминиевая, Россия
Стремянка двусторонняя СИБРТЕХ 97925, 5ст., алюминиевая, Россия - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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