Лестница-стремянка Сибин 38801-5 5 ступеней
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Характеристики
Тип товара
Стремянки
Материал
алюминий
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 210 руб.
В наличии
Код товара: 347182
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
4 210 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Стремянки
Рабочая высота, см
310
Число ступеней, шт
5
Материал
алюминий
Чердачная
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.75х0.46х0.11
Вес, кг.
3.58
Описание товара Лестница-стремянка Сибин 38801-5 5 ступеней
Алюминиевая лестница-стремянка СИБИН 5 ступеней 38801-5 предназначена для различных хозяйственных работ. Оснащена эргономичной дугой безопасности, отличается легкостью и удобством в эксплуатации. Оборудована широкими профилированными ступенями для длительной работы на высоте. Пластиковые наконечники не повреждают покрытие пола.
Смотрите также: Измерительное оборудование, Ручной инструмент, Стремянки и лестницы, Строительное оборудование, Электроинструмент, 8 ступеней, 9 ступеней
Теги товара: алюминиевые
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Бренд
Тип товара
Стремянки
Рабочая высота, см
310
Число ступеней, шт
5
Материал
алюминий
Чердачная
нет
Страна производитель
Китай
Алюминиевая лестница-стремянка СИБИН 5 ступеней 38801-5 предназначена для различных хозяйственных работ. Оснащена эргономичной дугой безопасности, отличается легкостью и удобством в эксплуатации. Оборудована широкими профилированными ступенями для длительной работы на высоте. Пластиковые наконечники не повреждают покрытие пола.
Смотрите также: Измерительное оборудование, Ручной инструмент, Стремянки и лестницы, Строительное оборудование, Электроинструмент, 8 ступеней, 9 ступеней
Теги товара: алюминиевые
Смотрите также: Измерительное оборудование, Ручной инструмент, Стремянки и лестницы, Строительное оборудование, Электроинструмент, 8 ступеней, 9 ступеней
Теги товара: алюминиевые
Лестница-стремянка Сибин 38801-5 5 ступеней - стоимость товара 4210 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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