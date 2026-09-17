Top.Mail.Ru
Миксер для строительных смесей СИБРТЕХ 84782, 160х600мм, хвостовик М14 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Миксер для строительных смесей СИБРТЕХ 84782, 160х600мм, хвостовик М14

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Миксер для строительных смесей СИБРТЕХ 84782, 160х600мм, хвостовик М14 - фото 1
Миксер для строительных смесей СИБРТЕХ 84782, 160х600мм, хвостовик М14 - фото 2
Миксер для строительных смесей СИБРТЕХ 84782, 160х600мм, хвостовик М14 - фото 3
Миксер для строительных смесей СИБРТЕХ 84782, 160х600мм, хвостовик М14 - фото 4
Миксер для строительных смесей СИБРТЕХ 84782, 160х600мм, хвостовик М14 - фото 5
Миксер для строительных смесей СИБРТЕХ 84782, 160х600мм, хвостовик М14 - фото 6
Миксер для строительных смесей СИБРТЕХ 84782, 160х600мм, хвостовик М14 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для песчано-гравийных смесей
Диаметр, мм
160
Длина, мм
600
Комплектация
Миксер - 1 шт
  • Миксер для строительных смесей СИБРТЕХ 84782, 160х600мм, хвостовик М14 - фото 1
  • Миксер для строительных смесей СИБРТЕХ 84782, 160х600мм, хвостовик М14 - фото 2
  • Миксер для строительных смесей СИБРТЕХ 84782, 160х600мм, хвостовик М14 - фото 3
  • Миксер для строительных смесей СИБРТЕХ 84782, 160х600мм, хвостовик М14 - фото 4
  • Миксер для строительных смесей СИБРТЕХ 84782, 160х600мм, хвостовик М14 - фото 5
  • Миксер для строительных смесей СИБРТЕХ 84782, 160х600мм, хвостовик М14 - фото 6
  • Миксер для строительных смесей СИБРТЕХ 84782, 160х600мм, хвостовик М14 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
600 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 747235
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Миксер для строительных смесей СИБРТЕХ 84782, 160х600мм, хвостовик М14
600 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
СИБРТЕХ
Назначение
для песчано-гравийных смесей
Материал
сталь
Диаметр, мм
160
Длина, мм
600
Комплектация
Миксер - 1 шт
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
61х16х16
Вес, г.
670

Описание товара Миксер для строительных смесей СИБРТЕХ 84782, 160х600мм, хвостовик М14

Миксер для строительных смесей СИБРТЕХ 84782, 160х600мм, хвостовик М14



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры

Отзывы о товаре Миксер для строительных смесей СИБРТЕХ 84782, 160х600мм, хвостовик М14




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
СИБРТЕХ
Назначение
для песчано-гравийных смесей
Материал
сталь
Диаметр, мм
160
Длина, мм
600
Комплектация
Миксер - 1 шт
Страна производитель
Россия
Описание
Миксер для строительных смесей СИБРТЕХ 84782, 160х600мм, хвостовик М14


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Миксер для строительных смесей СИБРТЕХ 84782, 160х600мм, хвостовик М14 - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 600 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...