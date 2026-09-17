Комплект насадок для строительного миксера DENZEL 84839, 2шт., 220х560 мм, оцинкованные, хвостовик H
Оригинальный товар
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Характеристики
Назначение
для строительных смесей
Диаметр, мм
220
Длина, мм
560
Комплектация
Насадка - 2 шт
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 370 руб.
В наличии
Код товара: 747256
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Доставка в Санкт-Петербурге
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1 370 руб.
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Характеристики
Бренд
Назначение
для строительных смесей
Материал
сталь
Диаметр, мм
220
Длина, мм
560
Комплектация
Насадка - 2 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
59х13х13
Вес, кг.
1.84
Описание товара Комплект насадок для строительного миксера DENZEL 84839, 2шт., 220х560 мм, оцинкованные, хвостовик H
Комплект насадок для строительного миксера DENZEL 84839, 2шт., 220х560 мм, оцинкованные, хвостовик H
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Бренд
Назначение
для строительных смесей
Материал
сталь
Диаметр, мм
220
Длина, мм
560
Комплектация
Насадка - 2 шт
Страна производитель
Китай
Комплект насадок для строительного миксера DENZEL 84839, 2шт., 220х560 мм, оцинкованные, хвостовик H
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Комплект насадок для строительного миксера DENZEL 84839, 2шт., 220х560 мм, оцинкованные, хвостовик H - этот товар вы можете купить по цене 1370 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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