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Чашка алмазная зачистная Sparta 729935, 125 мм, сплошная купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Чашка алмазная зачистная Sparta 729935, 125 мм, сплошная

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Чашка алмазная зачистная Sparta 729935, 125 мм, сплошная - фото 1
Чашка алмазная зачистная Sparta 729935, 125 мм, сплошная - фото 2
Чашка алмазная зачистная Sparta 729935, 125 мм, сплошная - фото 3
Чашка алмазная зачистная Sparta 729935, 125 мм, сплошная - фото 4
Чашка алмазная зачистная Sparta 729935, 125 мм, сплошная - фото 5
Чашка алмазная зачистная Sparta 729935, 125 мм, сплошная - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для шлифмашин
Материал назначения
Бетон, Кирпич, Камень, Гранит, Мрамор
Диаметр, мм
125
Посадочный диаметр, мм
22,2
Комплектация
Чашка алмазная - 1 шт
  • Чашка алмазная зачистная Sparta 729935, 125 мм, сплошная - фото 1
  • Чашка алмазная зачистная Sparta 729935, 125 мм, сплошная - фото 2
  • Чашка алмазная зачистная Sparta 729935, 125 мм, сплошная - фото 3
  • Чашка алмазная зачистная Sparta 729935, 125 мм, сплошная - фото 4
  • Чашка алмазная зачистная Sparta 729935, 125 мм, сплошная - фото 5
  • Чашка алмазная зачистная Sparta 729935, 125 мм, сплошная - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
680 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 746228
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Характеристики

Бренд
Sparta
Назначение
для шлифмашин
Материал назначения
Бетон, Кирпич, Камень, Гранит, Мрамор
Диаметр, мм
125
Посадочный диаметр, мм
22,2
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Чашка алмазная - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х13х3
Вес, г.
470

Описание товара Чашка алмазная зачистная Sparta 729935, 125 мм, сплошная

Сплошная алмазная зачистная чашка Sparta 729935 диаметром 125 мм, с посадочным отверстием 22,2 мм, устанавливается на вал углошлифовальной машины и используется для чистового шлифования бетонных, гранитных, мраморных, каменных поверхностей и кирпичной кладки. Также с ее помощью можно снимать фаску с гранитных и мраморных плит. Алмазный слой высотой 4,5 мм обеспечивает высокий рабочий ресурс насадки. Чашка рассчитана на бытовое применение.

Преимущества

  • Эффективный отвод шлама — в корпусе чаши предусмотрены специальные отверстия.
  • Высокое качество проводимых работ — сплошная рабочая поверхность шлифует материал быстро и плавно.
  • Защита от разрушения — эмалированный стальной корпус не подвержен коррозии.
  • Подтвержденное качество — зачистная чашка произведена на фирменном заводе и прошла контроль качества.



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Отзывы о товаре Чашка алмазная зачистная Sparta 729935, 125 мм, сплошная




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Характеристики
Бренд
Sparta
Назначение
для шлифмашин
Материал назначения
Бетон, Кирпич, Камень, Гранит, Мрамор
Диаметр, мм
125
Посадочный диаметр, мм
22,2
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Чашка алмазная - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Сплошная алмазная зачистная чашка Sparta 729935 диаметром 125 мм, с посадочным отверстием 22,2 мм, устанавливается на вал углошлифовальной машины и используется для чистового шлифования бетонных, гранитных, мраморных, каменных поверхностей и кирпичной кладки. Также с ее помощью можно снимать фаску с гранитных и мраморных плит. Алмазный слой высотой 4,5 мм обеспечивает высокий рабочий ресурс насадки. Чашка рассчитана на бытовое применение.

Преимущества

  • Эффективный отвод шлама — в корпусе чаши предусмотрены специальные отверстия.
  • Высокое качество проводимых работ — сплошная рабочая поверхность шлифует материал быстро и плавно.
  • Защита от разрушения — эмалированный стальной корпус не подвержен коррозии.
  • Подтвержденное качество — зачистная чашка произведена на фирменном заводе и прошла контроль качества.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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Отзывы


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