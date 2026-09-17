Чашка алмазная зачистная СИБРТЕХ 72955, 125мм, Двухрядная
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Чашка алмазная зачистная СИБРТЕХ 72955, 125мм, Двухрядная
Двухрядная зачистная алмазная чашка Сибртех 72955 диаметром 125 мм устанавливается на углошлифовальную машину с посадочным размером 22,2 мм. Оптимальна для интенсивной черновой обработки и подготовки к последующей отделке бетонных, каменных, мраморных, кирпичных и гранитных поверхностей. С помощью чашки можно снять толстый слой бетона, выровнять швы и устранить наплывы после снятия опалубки, удалить крупные дефекты. Изделие предназначено для бытового применения.
Преимущества
- Увеличенный ресурс — рабочая часть состоит из высокопрочных синтетических алмазов и имеет высоту 5 мм.
- Эффективная работа — алмазные сегменты расположены на рабочей поверхности в 2 ряда, а отверстия на корпусе обеспечивают своевременный отвод шлама.
- Коррозионная стойкость — стальной корпус покрыт эмалью для защиты от воздействия влаги.
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Двухрядная зачистная алмазная чашка Сибртех 72955 диаметром 125 мм устанавливается на углошлифовальную машину с посадочным размером 22,2 мм. Оптимальна для интенсивной черновой обработки и подготовки к последующей отделке бетонных, каменных, мраморных, кирпичных и гранитных поверхностей. С помощью чашки можно снять толстый слой бетона, выровнять швы и устранить наплывы после снятия опалубки, удалить крупные дефекты. Изделие предназначено для бытового применения.
Преимущества
- Увеличенный ресурс — рабочая часть состоит из высокопрочных синтетических алмазов и имеет высоту 5 мм.
- Эффективная работа — алмазные сегменты расположены на рабочей поверхности в 2 ряда, а отверстия на корпусе обеспечивают своевременный отвод шлама.
- Коррозионная стойкость — стальной корпус покрыт эмалью для защиты от воздействия влаги.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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